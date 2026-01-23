我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李竺芯（如圖）將在3月舉辦個人演唱會。（圖／時藝多媒體提供）

被譽為「台灣痟查某」的新生代創作歌手李竺芯，憑藉首張全台語創作專輯《Suí 水》橫掃第36屆金曲獎三項大獎後，氣勢如虹紅到國際。她的歌曲〈足芳足芳〉驚喜獲選日本NHK廣播新年特別節目播放歌曲。帶著這股「國際瘋」，李竺芯也宣布，將於3月28 日舉辦個人演唱會《痟水 Siáu Suí》，並請來音樂大師鍾興民坐鎮，她幽默放話這場演出的規格「比日本壓縮機還稀少」，邀請樂迷一同體驗這場自在覺醒的音樂盛宴。本次演唱會主題《痟水 Siáu Suí》展現了李竺芯獨特的哲學。她認為「原生的你，就是一種美」，所謂的「痟」是釋放自由的靈魂、撕下標籤；「水」則是不被定義、勇於快樂的自信。面對外界給予「台灣痟查某」的封號，剛拿下金曲獎「年度專輯」、「最佳台語專輯」及「最佳台語女歌手」的她表示：「每個人心中都有一個痟查某，我只是剛好做了自己想做，大家心裡也想做的事。」為了打造這場聽覺盛宴，演唱會音樂總監由獲獎無數的音樂大師鍾興民親自操刀。李竺芯表示，「老師將四十年的現場演出與製作功力都押注在這裡，演唱會規格全面升級、直接到頂，絕對是市面上難得一見！」演出曲目除了金曲專輯《Suí 水》的精彩曲目，她第一張國語專輯《和昨日說再見》也將經過大師巧手改編，呈現截然不同的全新風貌。她更預告四大亮點：神祕嘉賓助陣、意想不到的觀眾互動、未曝光新歌首唱，以及限量黑膠首賣，誠意十足。不僅聽覺享受，視覺設計也大有來頭。演唱會主視覺源自專輯歌曲《Sakura Gansha》MV，該作品由旅英台灣視覺藝術家劉熙真執導，結合實景與AI技術，一舉拿下全球最大AI競賽 Chroma Awards國際大獎。李竺芯自豪表示，這張充滿張力的視覺圖正代表著「台灣女人瘋起來，可是能在世界上造成一股『龍捲瘋』」。而這股瘋潮也確實吹向海外，歌曲〈足芳 足芳〉不僅曾飄香到法國、美國，這次更登上日本NHK廣播。對於能讓日本聽眾在探討國際情勢的節目中聽到台語歌，李竺芯驚喜直呼：「只有想不到，沒有不可能！」笑稱這正是發揮了「痟查某」在地球上的存在價值。