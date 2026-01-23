美國知名攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明（24）日將在無防護繩的情況下攀爬台北101，引發國際關注，也掀起爭議。台灣國立體育大學研究所教授陳子軒更認為此舉形同豪賭，若失敗恐影響台灣形象。對此，賈永婕發文回應，強調團隊經過嚴謹評估與專業審核，並非任性決定，對於外界將這場活動簡化為豪賭的抨擊，讓賈永婕直呼：「保守思維真可怕」。
霍諾德直播爬台北101 學者抨擊是豪賭
據《BBC》報導，國體大教授陳子軒認為霍諾德爬101的直播挑戰其實是一場豪賭，101本身想藉此機會做宣傳，「但萬一失敗了，全世界對台灣的印象反而是他死了，是負面的效果。」國體大運動資訊與傳播學系副教授黃世杰也認為這是一場商業活動，台灣政府會同意是為了提升國家能見度、行銷城市，質疑「對體育本身有什麼意義？」
賈永婕反擊負面罵聲：是對專業的誤解
對此，賈永婕今日下午在臉書寫下長文，作出4點回應，表示外界有不同的聲音可以理解，「但是太負面、太惡意的曲解實在無法接受」。首先，賈永婕指出：「將極限運動等同於不負責任的賭博，是對專業的誤解。」她認為外界只看到「失手即死亡」的負面慘況，卻刻意忽略真正的專業，正是為了確保「不失手」而存在。
極限運動被貼標籤 賈永婕狠酸：保守思維真可怕
第2點，賈永婕表示：「風險存在，並不等於社會不該容許」。她認為世界上任何運動，如賽車、馬拉松、潛水皆有風險。文明社會應學會管理風險，而非因為害怕就禁止，將極限運動一概貼上「不良示範」標籤，反而傳遞了一種保守而矛盾的價值觀，讓她直言：「保守思維真是可怕！」
賈永婕強調台灣值得被看見 101展現專業治理能力
第3點，賈永婕直言，外界把「可能的最壞結果」當成唯一敘事，但這並非事實全貌。針對媒體與學者假設「失敗會重傷國家形象」的觀點，她反擊這種論述太負面。賈永婕認為這場活動的價值在於拓展人類對可能性的想像，「一個成熟的社會，也不該用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度。將本次活動批評為『對體育沒有意義』實在不明白你的意義標準是什麼？」
最後，賈永婕放話，「台北101不是在豪賭，而是展現專業的治理能力」。她以董事長身份重申，這場活動並非衝動之舉，而是展現了101的專業治理與制度執行力。她也強調台灣並非「集體焦慮」渴求認同，而是「我們知道自己值得被看見」，並早已同步站在國際舞台。
資料來源：賈永婕臉書、BBC中文
我是廣告 請繼續往下閱讀
據《BBC》報導，國體大教授陳子軒認為霍諾德爬101的直播挑戰其實是一場豪賭，101本身想藉此機會做宣傳，「但萬一失敗了，全世界對台灣的印象反而是他死了，是負面的效果。」國體大運動資訊與傳播學系副教授黃世杰也認為這是一場商業活動，台灣政府會同意是為了提升國家能見度、行銷城市，質疑「對體育本身有什麼意義？」
對此，賈永婕今日下午在臉書寫下長文，作出4點回應，表示外界有不同的聲音可以理解，「但是太負面、太惡意的曲解實在無法接受」。首先，賈永婕指出：「將極限運動等同於不負責任的賭博，是對專業的誤解。」她認為外界只看到「失手即死亡」的負面慘況，卻刻意忽略真正的專業，正是為了確保「不失手」而存在。
極限運動被貼標籤 賈永婕狠酸：保守思維真可怕
第2點，賈永婕表示：「風險存在，並不等於社會不該容許」。她認為世界上任何運動，如賽車、馬拉松、潛水皆有風險。文明社會應學會管理風險，而非因為害怕就禁止，將極限運動一概貼上「不良示範」標籤，反而傳遞了一種保守而矛盾的價值觀，讓她直言：「保守思維真是可怕！」
第3點，賈永婕直言，外界把「可能的最壞結果」當成唯一敘事，但這並非事實全貌。針對媒體與學者假設「失敗會重傷國家形象」的觀點，她反擊這種論述太負面。賈永婕認為這場活動的價值在於拓展人類對可能性的想像，「一個成熟的社會，也不該用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度。將本次活動批評為『對體育沒有意義』實在不明白你的意義標準是什麼？」
最後，賈永婕放話，「台北101不是在豪賭，而是展現專業的治理能力」。她以董事長身份重申，這場活動並非衝動之舉，而是展現了101的專業治理與制度執行力。她也強調台灣並非「集體焦慮」渴求認同，而是「我們知道自己值得被看見」，並早已同步站在國際舞台。