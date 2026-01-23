美國傳奇極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在明（24）日挑戰徒手攀爬上508公尺高的台北101，全程無繩索防護，並透過Netflix直播，引起全球關注。而霍諾德有一名巨星好友，那就是曾在電影《自殺突擊隊》中飾演「小丑」的傑瑞德雷托（Jared Leto）。雷托過去曾透露，自己2020年3月和霍諾德在紅岩峽谷國家保護區攀岩時，他因繩索被岩石割破，差點當場摔死。
和霍諾德攀岩到一半 傑瑞德雷托差點摔死
據美國雜誌《Men's Health》報導，傑瑞德雷托自從拍攝《Great Wide Open》紀錄片後就愛上攀岩，甚至和霍諾德成為好友，經常相約挑戰攀爬峽谷、高山。6年前，兩人在美國內華達州的紅岩峽谷國家保護區攀岩卻發生意外，當時傑瑞德雷托不小心腳滑失去重心下墜，他抬頭一看，綁著自己的安全繩竟也因為磨到岩石，已經被割破一半，讓他當下很錯愕。
傑瑞德雷托直言當時情況真的很危急：「我不想要表現得太戲劇化，但我那天真的差點死掉」，他受訪時透露自己懸在600英呎（約182公尺）高空的心情，傑瑞德雷托說他抬頭看向岌岌可危的繩子，只能強裝鎮定，努力在繩索完全斷掉前重新抓住岩壁，幸好最後沒真的摔下來。
傑瑞德雷托撿回一命還繼續爬！和霍諾德堅持攻頂
事後傑瑞德雷托也笑說，當下比起恐怖、悲傷的情緒，他的心情比較像是選擇接受現況，「我接受了人遲早會死這件事，但我當時心裡的念頭是『可以不要是現在嗎？』」這段瀕死經驗也成了他永生難忘的回憶，更令人佩服的是，傑瑞德雷托在差點墜崖後，還是與霍諾德堅持繼續完成攻頂目標，並沒有因此半途而廢。
霍諾德挑戰無繩攀登台北101 Netflix全球直播
而這次霍諾德要在台北完成無繩索攀登101的挑戰，將透過Netflix節目《赤手獨攀台北101》進行全球直播，相信傑瑞德雷托就算沒有親自來台幫他加油打氣，也會透過線上觀看，替霍諾德祈福。由於霍諾德堅持不上保護繩，因此這也是一次史詩級的玩命冒險，全世界都屏息以待，希望他能挑戰成功，平安歸來。
📌霍諾德登台北101直播時間、平台一次看
名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）
時間：台灣時間2026年1月24日（週六）上午9點（美西時間1月23日下午5點）
平台：Netflix 全球獨家直播（預計播出2小時）
資料來源：傑瑞德雷托IG、Netflix、Men's Health
我是廣告 請繼續往下閱讀
據美國雜誌《Men's Health》報導，傑瑞德雷托自從拍攝《Great Wide Open》紀錄片後就愛上攀岩，甚至和霍諾德成為好友，經常相約挑戰攀爬峽谷、高山。6年前，兩人在美國內華達州的紅岩峽谷國家保護區攀岩卻發生意外，當時傑瑞德雷托不小心腳滑失去重心下墜，他抬頭一看，綁著自己的安全繩竟也因為磨到岩石，已經被割破一半，讓他當下很錯愕。
傑瑞德雷托直言當時情況真的很危急：「我不想要表現得太戲劇化，但我那天真的差點死掉」，他受訪時透露自己懸在600英呎（約182公尺）高空的心情，傑瑞德雷托說他抬頭看向岌岌可危的繩子，只能強裝鎮定，努力在繩索完全斷掉前重新抓住岩壁，幸好最後沒真的摔下來。
事後傑瑞德雷托也笑說，當下比起恐怖、悲傷的情緒，他的心情比較像是選擇接受現況，「我接受了人遲早會死這件事，但我當時心裡的念頭是『可以不要是現在嗎？』」這段瀕死經驗也成了他永生難忘的回憶，更令人佩服的是，傑瑞德雷托在差點墜崖後，還是與霍諾德堅持繼續完成攻頂目標，並沒有因此半途而廢。
霍諾德挑戰無繩攀登台北101 Netflix全球直播
而這次霍諾德要在台北完成無繩索攀登101的挑戰，將透過Netflix節目《赤手獨攀台北101》進行全球直播，相信傑瑞德雷托就算沒有親自來台幫他加油打氣，也會透過線上觀看，替霍諾德祈福。由於霍諾德堅持不上保護繩，因此這也是一次史詩級的玩命冒險，全世界都屏息以待，希望他能挑戰成功，平安歸來。
📌霍諾德登台北101直播時間、平台一次看
名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）
時間：台灣時間2026年1月24日（週六）上午9點（美西時間1月23日下午5點）
平台：Netflix 全球獨家直播（預計播出2小時）
資料來源：傑瑞德雷托IG、Netflix、Men's Health