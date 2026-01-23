以《進擊的巨人》片尾曲〈悪魔の子〉席捲全球的日本創作女歌手樋口愛，今（23）日正式宣布，將於3月21日於台北國際會議中心（TICC）舉辦《HIGUCHIAI band tour 2025-2026 in TAIPEI》演唱會，票價分為1880元、2880元、3280元、3680元、3980元，將於1月29日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利超商。
樋口愛3/21來台開唱 將以完整樂團編制呈現
樋口愛繼前2次台灣專場門票完售、2025年底於新北淡水跨年晚會擔任壓軸演出後，2026年3月將第四度來台，演出規模也從去年的Legacy音樂展演空間，一路升級至指標性大型場館TICC，以完整樂團編制呈現演出，展現她在台灣持續攀升的人氣與影響力。
回顧2025年樋口愛於Legacy Taipei的專場演出，不僅門票迅速售罄，現場更以強烈情感張力與高完成度演出掀起熱烈討論。她僅以鋼琴與嗓音，便讓全場觀眾沉浸其中，多首作品唱到歌迷紅了眼眶，也讓不少樂迷直呼意猶未盡。當時演出結束後，社群平台湧現大量好評分享，歌迷紛紛敲碗下一次專場，樋口愛也不負歌迷期盼，攜新專輯來台開唱，喜訊連發。
才華洋溢的樋口愛，自幼學習多種樂器，18歲起便以鍵盤自彈自唱展開創作之路，她擅長將生活中的細微感受轉化為強烈且真實的音樂語言，以溫潤厚實卻充滿力量的嗓音，唱出人性中的脆弱、掙扎與自我凝視。2022年，她以動畫《進擊的巨人》片尾曲〈悪魔の子〉席捲全球串流榜，拿下數個國家榜單冠軍；同年再為《孤獨搖滾！》創作主題曲與插曲歌詞，細膩文字與情感深度獲得高度評價，被譽為「下北澤文豪」。
2025年10月推出的第六張專輯《私寶主義》，成為她出道十週年的重要里程碑，專輯以「失去、寬恕與自我肯定」為主題，從女性視角出發，卻具備跨越世代與性別的普遍共感。音樂上以鋼琴為核心，融合細膩電子聲響與漂浮節奏，樋口愛透過作品傳達「我的價值，由我自己定義」的核心信念，也讓這次樂團編制巡演備受期待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
樋口愛繼前2次台灣專場門票完售、2025年底於新北淡水跨年晚會擔任壓軸演出後，2026年3月將第四度來台，演出規模也從去年的Legacy音樂展演空間，一路升級至指標性大型場館TICC，以完整樂團編制呈現演出，展現她在台灣持續攀升的人氣與影響力。
回顧2025年樋口愛於Legacy Taipei的專場演出，不僅門票迅速售罄，現場更以強烈情感張力與高完成度演出掀起熱烈討論。她僅以鋼琴與嗓音，便讓全場觀眾沉浸其中，多首作品唱到歌迷紅了眼眶，也讓不少樂迷直呼意猶未盡。當時演出結束後，社群平台湧現大量好評分享，歌迷紛紛敲碗下一次專場，樋口愛也不負歌迷期盼，攜新專輯來台開唱，喜訊連發。
才華洋溢的樋口愛，自幼學習多種樂器，18歲起便以鍵盤自彈自唱展開創作之路，她擅長將生活中的細微感受轉化為強烈且真實的音樂語言，以溫潤厚實卻充滿力量的嗓音，唱出人性中的脆弱、掙扎與自我凝視。2022年，她以動畫《進擊的巨人》片尾曲〈悪魔の子〉席捲全球串流榜，拿下數個國家榜單冠軍；同年再為《孤獨搖滾！》創作主題曲與插曲歌詞，細膩文字與情感深度獲得高度評價，被譽為「下北澤文豪」。
2025年10月推出的第六張專輯《私寶主義》，成為她出道十週年的重要里程碑，專輯以「失去、寬恕與自我肯定」為主題，從女性視角出發，卻具備跨越世代與性別的普遍共感。音樂上以鋼琴為核心，融合細膩電子聲響與漂浮節奏，樋口愛透過作品傳達「我的價值，由我自己定義」的核心信念，也讓這次樂團編制巡演備受期待。