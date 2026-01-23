我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王祖賢拜年影片曝光，58歲依舊氣質美麗。（圖／翻攝自小紅書）

58歲的傳奇影星王祖賢息影22年，仍是華語影壇難以取代的存在，現在定居加拿大、潛心修佛多年的她，近日罕見拍攝拜年影片向大眾送上祝福，溫柔身影再度引發粉絲關注，也讓外界直呼她即使離開演藝圈保持得美麗。拜年影片中，王祖賢身穿素雅白衣，留著一頭招牌長髮，她托腮望向鏡頭，用溫柔的語氣為粉絲獻上五項祝福：「萬事如意、身體健康、馬年行大運、善的健康意識傳播到每個角落，以及身心自在、安樂。」舉手投足間散發修行後的沉靜氣質，讓不少網友感嘆她美貌依舊，還有曾在健身房偶遇她的民眾也分享，私下狀態好得彷彿只有40歲。至於王祖賢離開演藝圈的真實原因，她曾在矽谷中醫論壇時公開透露，因為長期在演藝圈日夜顛倒的高壓工作，對身心造成極大負擔，最終選擇在事業高峰時退下，是希望留給外界一個完整而美好的回憶，而非在疲憊中逐漸消耗自己。王祖賢也直言，剛離開鎂光燈時的人生並非一帆風順，息影初期，她曾因失去長年建立的身分認同而陷入低潮，甚至一度罹患憂鬱症，直到後來透過修佛與中醫調理，才逐漸找回內心的平衡與安定，如今已習慣並享受修行生活的節奏。即便淡出演藝圈超過22年，王祖賢的一舉一動仍牽動粉絲目光，她偶爾會分享敲擊頌缽、靜心修行的畫面，也曾被捕捉到身穿全黑勁裝、自在吃冰淇淋的日常模樣，展現不同於螢幕女神的率性一面，拜年影片曝光後，留言區湧入大量祝福，「姐姐好美」、「看到妳就覺得很安心」等留言不斷，再次證明她「永遠的小倩」地位，始終未曾被時間抹去。