追求完美條件 世紀挑戰延後一日

▲傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於明24日早上挑戰徒手攀登台北101。針對高額酬勞傳聞，他表示取得攀登許可比金錢更重要，強調「免費也願意爬」。（圖／Netflix提供）

影后隔空下戰帖 宣傳新片《Apex》

▲莎莉賽隆也挑戰「爬椅子」，成功後還挑釁說：「這也太容易了吧！」（圖／翻攝自Netflix IG）

椅子變岩壁？ 大神笑喊：比看起來難

奧斯卡紀錄片《Free Solo》（赤手登峰）主角艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）攻頂台北 101 之旅，確定延至明（25）日登場。雖然粉絲得再等等，但好萊塢女星莎莉賽隆卻先送上驚喜，竟隔空逼霍諾德在台北101直播前先爬「這張椅子」，讓這位攀岩大神也忍不住喊：「比看起來難！」面對高達 508 公尺的垂直鏡面建築，任何細微的風阻與濕度都攸關生死。為了確保安全與挑戰的完整性，霍諾德攀登台北 101 的行程確定。這項創舉屆時將全程放送，讓全球觀眾同步見證他如何克服體力極限，征服這座台灣地標。對於習慣天然岩壁的霍諾德來說，這次面對光滑的人造建築與鋼架，難度絕對不亞於他在野外的冒險。就在等待明日大戲登場的空檔，Netflix 釋出一支趣味影片。影后莎莉賽隆（Charlize Theron）驚喜現身，為了宣傳她即將上映、同樣主打驚人攀爬場面的《Apex》電影（暫譯 巔峰獵殺），她特別錄製影片向霍諾德致意。莎莉賽隆在影片中打趣說道：「」隨後話鋒一轉，竟要求霍諾德「就地取材」，試試看能不能攀爬房間裡的一張椅子，笑稱：「面對女神的無厘頭挑戰，艾力克斯霍諾德展現了親民幽默的一面，二話不說開始在狹小的椅子上穿梭。他試圖將椅子當作抱石場景，身體蜷縮在椅腳間移動，過程中甚至一度卡住，讓他忍不住笑喊：「！」可愛的女兒還跑來看爸爸在幹嘛。這段逗趣的「椅子攀登秀」與明日嚴肅的 101 挑戰形成強烈反差。全台民眾請鎖定明天、 1 月 25 日的直播，見證他如何征服台北天際線，創下歷史新頁。