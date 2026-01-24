我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ATEEZ林口演唱會除了團體表演，成員也有帶來SOLO舞台，誠意滿滿。（圖／讀者提供）

韓國性感魅力派男團ATEEZ二度來台舉辦專屬演唱會，今（24）日晚上6點準時在林口體育館火熱開唱，每一位成員潤浩、星化、傘、呂尚、弘中、友榮、鍾浩、旼琦開真麥展現好歌喉，一連金曲《Lemon Drop》、《Ice On My Teeth》、《WORK》、《In your Fantasy》唱的不接下氣，還不忘撂中文「我愛你們」撩人、時不時放送結實好身材，上千名觀眾HIGH到不行！潤浩、星化、傘、呂尚、弘中、友榮、鍾浩、旼琦穿著黑紅色系的表演服帥氣登場，一連飆唱《BOUNCY》、《I’m The One》、《Blind》等曲之後，8帥拿出紅布道具熱舞，還走到延伸舞台貼近觀眾，引爆上千觀眾叫破喉嚨；一一用中文問候，準備要唱《Man on Fire》之前，ATEEZ覺得大家應援聲量還不夠，全場賣力尖叫完，他們才滿意的展開下一段表演。今晚演出最讓人目不轉睛的，除了好歌喉與精湛舞姿，ATEEZ的每一位都很樂於秀出完美的結實身材，除了單薄簍空的鑲鑽表演服、使得部位若隱若現，成員SOLO絕對少不了露出精壯二頭肌、後背與腹肌，完美線條連坐在2樓看台區的觀眾能看到一清二楚。在一連夯曲《Lemon Drop》、《Ice On My Teeth》、《WORK》、《In your Fantasy》接連送上，成員熱舞、飆唱秀高音，甚是還有舞台煙火特效，讓全場歌迷嗨到熱力尖叫，看得不過癮狂喊「安可」，他們也寵粉出現再送上多首歌曲，最後以《The Real》結束久違的台灣演唱會。ATEEZ是於2018年10月24日出道的8人男團，成員包含潤浩、星化、傘、呂尚、弘中、友榮、鍾浩、旼琦，但是這個團體誕生的背景相當特別，當時公司KQ娛樂是一間員工大約只有10人左右的小公司，既沒有練習生、也沒有舉辦過選秀，原本甚至沒有要推出新人偶像團體的計畫。就在這樣的情況下，弘中親自錄CD、連專輯封面都自己製作，寄了一張混音帶給公司，約莫1年後，公司搬辦公室時，有員工偶然發現了那張混音帶，於是主動聯絡弘中，他也因此成為公司的第一位練習生。弘中以公司唯一練習生的身分練習了6個月後，第2位練習生潤浩加入，接著又輪到跟著潤浩一起進來的好友旼琦入社，直到那個時候，公司才終於開始建立練習生的培訓課程。也因此，現在的ATEEZ可以說是一個宛如奇蹟般誕生的團體。ATEEZ今晚並非首次來台，，6000張門票秒殺；也有出席去年（2025）的高雄AAA，今年初的金唱片亦有來台，特別是傘穿著襯衫性感熱舞的話面，引爆當晚觀眾熱議，成功在台掀起話題。