休士頓火箭隊今（24）日在傷兵滿營的極限挑戰下，客場以111：104成功復仇東區龍頭底特律活塞。在伊森（Tari Eason）、梵維利特（Fred VanVleet）等核心缺陣下，除了37歲的杜蘭特（Kevin Durant）燃燒生命、背靠背砍下32分外，探花郎謝潑德（Reed Sheppard）在關鍵時刻的出色發揮，成為球隊能度過內線核心申京（Alperen Sengun）低迷期的最大關鍵。火箭這一戰贏得並不輕鬆，主力中鋒申京持續陷入低潮，繼前一場遭恩比德（Joel Embiid）血洗後，今日面對活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）依然毫無招架之力。申京全場僅抓下1個籃板，且失誤高達5次，防守端更是漏洞百出。所幸，總教練烏度卡及時變陣，大幅增加謝潑德的出場時間。這位21歲選秀探花在上一場延長賽被冰後，本場比賽展現強大心理素質，全場15投6中、攻下18分，並在決勝節多次挺身而出，與杜蘭特攜手拯救球隊，解救了差點崩盤的火箭禁區。火箭本季三分球產量位居聯盟墊底，外線威脅極為匱乏。謝潑德開季至今外線命中率高達40.7%，即便今日三分球7投僅1中，對手依然不敢對他放鬆警惕。只要他在場上，就能為杜蘭特與申京拉開進攻空間，減緩對手禁區包夾的壓力。謝潑德不僅是一名射手，近三戰他展現了極佳的傳控天分。尤其是與老牌中鋒卡佩拉（Clint Capela）搭檔時，他多次透過優質擋拆撕裂防線，甚至在末節單挑活塞狀元坎寧安（Cade Cunningham）上籃得手。這種創造進攻的能力，讓火箭在杜蘭特單打之外，多了一個極具威脅的變奏點。謝潑德具備新秀少見的調整能力。今日他上半場僅8投1中，手感冰冷，但他並未因此喪失信心，下半場迅速調整，以7投5中的高效產出率隊在第3節打出一波流。這種在逆風球中強勢反彈的特質，正是烏度卡最看重的競爭精神，也是他在關鍵時刻能留在場上的最大優勢。今日賽後當記者問及與謝潑德同時在場的感受時，杜蘭特絲毫不吝嗇讚美之詞。他表示：「他（謝潑德）是一名充滿活力的射手。一旦對手看到他連續命中兩、三個三分球後，防守者就會緊貼著他，在掩護時完全不敢漏人。這為場上的每個人都拉開了空間。」杜蘭特進一步分析，謝潑德的威脅不僅限於外線，更會讓對方教練陷入戰術兩難，「當你在外線具備這種威脅時，如果對方防守撲得太兇，謝潑德也能利用他的衝擊力直搗籃下得分。」杜蘭特也提到：「每當我們回到替補席，教練都在鼓勵他繼續出手，不要停下來。他在防守端的表現也非常出色，始終能擋在對手面前。無論上場時間多寡，我都希望他每晚都能保持這樣的侵略性。」能看出烏度卡已經逐漸開始信任21歲的探花小將。若謝潑德能持續進化，不僅能減輕老大哥杜蘭特的負擔，更將成為火箭衝擊季後賽最穩定的一枚活棋。