▲崔始源研發的商品網頁上寫著，「崔始源將為粉絲支付國際運費。」（圖／翻攝自商品頁官網）

韓流帝王SUPER JUNIOR出道20年，其中成員崔始源以家財萬貫在粉絲之間非常有名，甚至有著「只要對視到就會發財」的相關傳聞，也總會有粉絲許願希望買東西可以「始源PAY」，而這個願望真的實現了！始源參與研發的能量飲料日前開賣，因為從韓國寄來台灣運費太貴，因此他大手筆宣布：「運費全部我來付！」讓粉絲全都興奮瘋了。為了因應昨（23）日起在高雄舉辦的《SUPER SHOW10》20週年巡迴演唱會，崔始源大手筆一揮為所有粉絲送上超級逆應援，表示自己參與研發的能量飲料，將為期五天進行免國際運費活動，並在X上寫下：「運費全部我來付！」讓粉絲超驚訝。為了讓台灣粉絲安心下單購買商品，崔始源特別製作了台灣粉絲購買網頁，其中大大標示著：「SUPER JUNIOR成員崔始源將為粉絲全額支付國際配送費用」，讓粉絲不用擔心其中會衍生的高額運費，同時也貼心寫著離島民眾可能需要多支付約30元的費用。消息曝光後，許多E.L.F.紛紛在留言區感謝始源，「沒想過會有機會使用真的Siwon pay」、「叫人怎麼能不愛小馬」、「愛死我崔💙Siwon pay」、「沒想到我有被馬總請客的一天」、「謝謝馬總幫我們付運費」、「全民體驗始源pay。」至於為什麼崔始源明明姓「崔」，但是粉絲都稱呼他為「馬」始源的原因，是因為他被成員、粉絲都認為長得像馬，因此有了「馬始源」稱呼。