▲Netflix特派主播Elle Duncan（如圖）和觀眾分享，雨天如果硬要攀爬101，會是很危險的事情。（圖／翻攝自Netflix Sport@X）

A live update from @elleduncantv in Taiwan and closer look at the weather conditions prior to @AlexHonnold’s attempt to free solo Taipei 101. #SkyscraperLIVE has been rescheduled for Saturday, January 24 at 8 PM ET | 5 PM PT. pic.twitter.com/sjyAFFfmz2



— Netflix Sports (@netflixsports) January 24, 2026

▲霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS生活消費中心整理、社群中心製表）

攀岩家霍諾德原定今（24）日徒手攀登101，全程由Netflix直播，但因氣候不佳，延後一天變成明天舉行。Netflix特派主播Elle Duncan，特別在官方X上帶觀眾回顧了霍諾德前幾天進行雨天練習的驚險測試，只見被雨水打溼的101外牆變得超級滑，連攀岩大神都難以施力，讓主播忍不住直呼：「真的太危險！」強調這項挑戰絕對必須在天氣狀態好的情況下才能安全進行。Elle Duncan在台北現場的最新連線報導中指出，雖然霍諾德擁有超凡的技術與膽識，但台北101是使用玻璃與金屬的建築結構，一旦遇上雨水，表面摩擦力幾乎歸零。她向觀眾分享了前幾天霍諾德在雨中試攀的畫面，過程中可以明顯看出牆面濕滑程度超乎預期，這不只是體能的考驗，更是物理條件的限制。因此製作團隊與霍諾德本人經過審慎評估，決定不拿生命開玩笑，堅持等到天氣轉晴、牆面乾燥後再執行計畫。目前官方已正式確認最新直播時間改為美東時間1月24日週六晚間 8 點、台灣時間25日週日上午9 點。雖然粉絲們得多等一天，但為了確保這位《徒手攀岩》傳奇人物能在最安全的狀態下挑戰極限，這短暫的延期絕對是必要的考量。🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）◾直播時間：延期至1月25日上午9時，全程實況約120分鐘◾直播平台：全球播出◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）🟡徒手攀岩傳奇！艾力克斯・霍諾德是誰？◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）◾生日：1985年8月17日（40歲）◾國籍：美國◾身高：約180公分◾體重：約73公斤◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女◾專長：徒手攀岩（Free Solo）◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性◾身價：媒體估算約數百萬美元