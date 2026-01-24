我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定今（24）日上午9點挑戰徒手攀登台北101，卻在最後一刻因天氣因素臨時喊卡，活動確定延期至1月25日上午9點登場，讓一早到場守候的民眾全數撲空。不過，就在攀登延期同時的早上，有網友在象山步道意外巧遇本人，霍諾德親口說出延期真正原因是害怕長輩擔心，所以才會順延一天。原本計畫徒手挑戰台北101的霍諾德，今早被山友在象山捕獲野生本人，他不只大方停下來聊天，還親民合照，完全沒有距離感。網友轉述，霍諾德透露因為今天清晨有一點小雨，加上擔心長輩看到會替他緊張，才決定臨時延期，並非身體狀況不佳。巧遇畫面曝光後，社群瞬間歪樓，有人笑說象山對霍諾德來說根本夢遊等級，「整個信義區都是霍諾德的伸展台」、「早知道我一早也去象山走走」，甚至有人搞笑表示：「他應該不是走步道，是直接爬牆上去的吧？」事實上，霍諾德被譽為全球最瘋狂、也最冷靜的極限攀岩家，2017年完成無繩徒手攀登酋長岩後震撼全球，過程被拍成紀錄片《赤手登峰》，並奪下奧斯卡最佳紀錄片大獎。他曾在典禮外實測握力，左手高達約95公斤，遠超越一般成年男性，驚呆粉絲認為這握力根本可以捏碎骨頭。艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明（25）日上午9點挑戰徒手攀登台北101，，更多消息可點「」查閱。