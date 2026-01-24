我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕對延期一事發聲，透露歉意表示「不好意思再多玩一天」。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS生活消費中心整理、社群中心製表） ▲霍諾德1月24日攀登台北101大樓，台北101 大樓（Taipei 101）小檔案一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）



美國攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），原訂於今（24）日早上9點，赤手攀登台北101，並由Netflix全球同步直播。不料天候不佳、不斷下雨，而在早上8點20分許，宣布延期到明天9點，現場雖有大批民眾北上觀看，但在得知延期後，也沒有不高興，反而是慶幸，並直呼安全第一，董事長賈永婕也透露歉意，「不好意思再多玩一天」。但不料卻有網友發文怒批延期是欺騙社會，還直接開嗆「會怕別爬」，讓許多人都感到非常傻眼。霍諾德赤手攀登101宣布延期到明天後，許多民眾都表示支持，慶幸霍諾德沒有硬撐上場。但不料一名自稱是從高雄北上到現場觀看的網友，在Threads怒批霍諾德丟臉，「什麼安全第一，要安全就不要爬就好了啊最安全」，要求主辦給出要等幾天的明確交代，還怒喊是欺騙社會，直接開嗆：「說取消就取消，會怕別爬」。不過根據《NOWNEWS今日新聞》記者於現場觀察，大批粉絲得知活動臨時取消後，心情非但沒有失望，反倒慶幸霍諾德沒有硬撐上場，來自屏東的民眾受訪表示：「安全第一，明天再爬也沒關係！」其他民眾也沒有過多哀嚎聲，紛紛收拾設備，打算明日再到場，陪伴霍諾德攻上台北101。而台北101董事長賈永婕也發聲表示：「謝謝大家的熱情支持，不好意思再多玩一天」，表達了對民眾的歉意。因此該名網友的發言，也令許多人感到傻眼，認為他只想到自己，沒有顧及他人的安全，「那請您移駕回去高雄，用電視看…別人玩命，您是開玩笑」、「希望你的情緒能比台北天氣穩定」，批評他的言論。Netflix官方一早宣布霍諾德攀爬計畫延期，台北101董事長賈永婕向《NOWNEWS今日新聞》回應後，隨即發文表示：「老天建議我們改成明天早上九點，一切都是值得等待的！」網友大多也體諒霍諾德因為不可抗力因素延後挑戰，「太好了！因為今天的天氣狀況真的很不好，希望明天可以順利」、「延到何時都沒問題！完全願意等！安全第一！」