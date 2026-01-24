美國攀岩界傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（24）日正式挑戰徒手攀爬高達508公尺的摩天大樓「台北101」。這項玩命壯舉將在台灣時間9點正式舉行，由於霍諾德堅持不綁安全繩，讓他沒有任何失手的機會，全球觀眾也屏息以待。《NOWNEWS今日新聞》將以文字方式，全程轉播霍諾德攀爬進度，跟各位讀者一起為霍諾德加油！
📌霍諾德攀爬台北101最新進度
這項挑戰在上午9點才會正式登場，開始直播後將為您帶來現場最新情況。
📌霍諾德是誰？大腦異於常人的攀岩傳奇
霍諾德是美國極限運動家，曾徒手爬上比台北101還要高的900公尺「酋長岩」，並將此壯舉拍成《赤手登峰》（Free Solo）紀錄片，該片獲得奧斯卡最佳紀錄片大獎，也是霍諾德的成名作。
而霍諾德曾接受神經科學家的腦部掃描，發現他大腦中處理焦慮等負面情緒的杏仁核（Amygdala）對恐懼刺激的反應度很低，這也成了霍諾德不怕高的最主要原因。但這或許不是大腦天生異常，而是霍諾德長期練習、實戰訓練出來的成果！他也因為有著一顆冷靜的大腦，才有辦法做出各種極限攀登挑戰。
📌霍諾德攀爬台北101資訊懶人包
📌霍諾德「攀爬台北101」5大FAQ
１．霍諾德這次挑戰預計花多少時間？
根據目前的計畫與他本人的評估，實際攀爬時間預計約90分鐘（1.5 小時），對比2004年「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）花了近4小時才完成挑戰，霍諾德今天希望以快節奏來創新紀錄。
２．霍諾德如果掉下來怎麼辦？
萬一真的發生不幸事故，現場已經準備好相關醫療設備及救護車，可以緊急為霍諾德進行搶救，且有維安人員保持周邊動線暢通，讓他可以在最快時間內抵達醫院。另外，Netflix直播也設置了10秒延遲，倘若發生意外，畫面將被緊急切斷，不會同步播出。這除了是給霍諾德保留尊嚴，也是不希望悲劇場面外流。
３．霍諾德爬到一半可以上廁所嗎？
霍諾德過去曾在受訪時分享，自己如果在野外攀岩時，會將排泄物裝進袋子裡或空瓶子帶走，但這是因為攀登時間較長。這次101的挑戰預計在2小時內完成，應該沒有上廁所的問題，況且有鏡頭全程直播，霍諾德就算真的想「方便」，應該也會忍住。
４．霍諾德爬完101怎麼下來？
霍諾德登頂101後的下樓方式其實很簡單，那就是直接搭電梯回到1樓。101董事長賈永婕先前也曾綁著安全繩到101頂端拍照，她日前就在臉書幽默認證自己的下樓方式：「當然是搭電梯！我也是！」
５．霍諾德為什麼要選台北101？
首先，台北101是世界知名的地標，像竹子一樣一節一節的獨特結構，在摩天大樓中極為罕見，金屬飾條與窗框的設計意外非常適合人類手部抓握，加上前有法國蜘蛛人羅伯特成功的經驗，因此這並非不可能的任務。
但羅伯特當年因天氣因素加上手部有傷，所以攀登時有綁上安全繩，因此這次霍諾德才會想做「無繩攀爬」的挑戰。還有另一個主要因素是，101董事長目前由賈永婕任職，她的經營模式走創新、大膽路線，這才願意頂著巨大風險讓霍諾德來挑戰登頂101，因此霍諾德選擇爬台北101可以說是天時地利人和的結果。
- 節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）
- 直播時間：2026年1月24日（週六）早上09:00（台灣時間）
- 直播平台：Netflix 全球獨家直播（需帳號）
- 免費收看：信義廣場（台北101對面公園）有架設大螢幕，會同步進行直播，預計直播2小時。
- 線上轉播備案：Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像YouTube有從象山遠眺101的即時畫面，但距離較遠，可能看不太清楚，只能遠遠觀測霍諾德往上爬的身影。
