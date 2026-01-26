金曲作詞人方文山今（26）日迎來57歲生日，身為周杰倫御用作詞人的他，憑藉過人的才華與實力，真正做到了「一字千金」！過去吳宗憲就曾在節目上爆料，方文山走紅後寫一個字要價8000元人民幣（約新台幣3.6萬元），如果以〈青花瓷〉336字的歌詞計算，一首歌就可進帳1209萬元，相當驚人。
方文山寫一個字要3.6萬 〈青花瓷〉進帳千萬
方文山靠著幫周杰倫填詞的〈青花瓷〉、〈威廉古堡〉拿過2次金曲獎最佳作詞人獎，文學造詣外界有目共睹；如果要將他的才華「數字化」，方文山的前老闆吳宗憲曾在節目上說過，他寫一個字報價就是8000元人民幣。換算下來，336字歌詞的〈青花瓷〉，方文山寫完能進帳千萬新台幣，這還不包含後續版稅的部分，數字相當可觀。
方文山早就財富自由 每年版稅估計破億
歌手兼作詞人的阿沁去年受訪時也曾側面描述過這座財富冰山，他透露自己靠著〈月牙灣〉、〈我很好騙〉、〈妥協〉等熱門作品，單季版稅可達新台幣3000萬元，但他也自謙表示這與方文山相比簡直是小巫見大巫。由此推估，方文山每年版稅收入極可能破億，早已實現常人難以想像的財富自由。
方文山學歷僅高職畢業 靠閱讀改寫人生
但許多歌迷不知道的是，如今風光無限的方文山，其實出生於藍領階級的家庭，更只有私立高職畢業的學歷。據《天下雜誌》報導，方文山從小就沒上過補習班或才藝班，就連零用錢都是自己暑假打工或是去撿廢鐵、鋁罐變賣賺來的。即便家庭環境不理想，但他熱愛閱讀，住家附近的小書店成了他最常去的地方。
「雜食性」的閱讀讓方文山培養出文學敏銳度，更積累了滿滿的創作能量，當過送貨員、服務生、桿弟的他，一邊工作也不忘創作，寫了100多首歌詞後，他更主動把作品投遞到各大唱片公司。結果最終只有吳宗憲回電給他，吳宗憲看中了方文山的才華，成了方文山的伯樂。
方文山成為周杰倫背後的男人 造就華語音樂巔峰
在吳宗憲創立的阿爾發唱片，方文山還遇上生命中第2個貴人，那就是當時同樣懷才不遇的周杰倫；兩人本來對彼此的創作都沒什麼好感，怎料詞曲結合在一起，竟將華語音樂推向全新高峰。R&B的節奏配上古意盎然的歌詞，方文山與周杰倫聯手在樂壇開疆闢土，也改寫了彼此的人生。回顧方文山的創作歷程，從幕後新人一路走到指標性作詞人，勵志故事至今仍被不少人津津樂道。
1/26壽星還有誰？錢小豪、金在中都過生日
而今日同樣過生日的名人壽星還包括63歲港星錢小豪、40歲前東方神起成員金在中、31歲中國女星吳宣儀、已故韓團ASTRO成員文彬、22歲韓國女團NMIXX成員Sullyoon（薛侖娥）。
影片來源：周杰倫 Jay Chou YouTube
