▲SJ換上動物服裝裝可愛，全場叫爆。（圖／讀者提供）

▲SJ高雄演唱會飆唱多首經典歌，粉絲超滿足。（圖／讀者提供）

▲SJ跟粉絲一起喊出「YA」超爆笑。（圖／讀者提供）

韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ）20 週年演唱會唱進高雄巨蛋，今（24）日來到第2場，不管是經典神曲〈Sorry, Sorry〉熱舞，還是台上台下「YA」成一片、再度求婚E.L.F.們唱〈MARRY U〉，最後一句「你願意嫁給我嗎？I do」由神童接棒完成，全場歡樂又感動！今晚最有趣的環節，就是台上台下的台式拍照聲「YA」成一片，演唱途中，台下齊聲喊出「YA！」成員們先是一愣，隨後跟著模仿。而來到夯曲〈Sorry, Sorry〉進入Dance Break橋段時，東海突然脫下外套，重現「公主抱銀赫」的經典畫面，銀赫隨即對觀眾送出飛吻，讓全場尖叫聲四起。談話橋段中，神童坦言自己抵達高雄時其實相當疲累，但一站上舞台就感受到粉絲給予的能量；厲旭則笑說，氣氛熱烈到讓他一度以為是最後一場演出，也希望大家接下來繼續全力應援。東海注意到台下寫著「守護哥哥們走的每一條盛開花路」的應援手幅，向各樓層揮手致意，表示能清楚感受到大家的心意。演出進入中段，成員高喊「高雄起來！This is高雄time！！」〈D.N.A〉、〈Rockstar〉等歌曲接連登場，全場跟著起立應援。銀赫戴上有色鏡片亮相，引起粉絲注意；〈A-CHA〉由圭賢負責收尾，以穩定的歌聲撐完整段演出。〈BONAMANA〉登場時，希澈在台上伸手拉開利特的襯衫，銀赫在後方遮住雙眼，始源也加入互動，台上台下笑聲不斷。聊到近況，希澈笑說剪不剪頭髮要「自己決定」，接著和圭賢、始源一起高唱「自體發光，寶石美男，Say My Name！」銀赫也跟著加入，大喊「老婆！」，還自信表示中文對他來說不難，不過在挑戰繞口令時當場卡關。利特見狀忍不住吐槽團員是不是太興奮，也提到這次來到高雄，聽說城市裡不少地方都能聽到SUPER JUNIOR的歌，讓他留下深刻印象。安可時，近萬名 E.L.F齊聲喊出「SU・PER・JU・NI・OR」，並配合人體波浪。成員換上高雄限定周邊T-shirt再度登台，獻唱〈MARRY U〉，最後一句「你願意嫁給我嗎？I do」由神童接棒完成。藝聲把「YA」和自己名字的發音結合，與粉絲互動；始源則在感冒狀態下完成整場演出，叮嚀大家注意身體。圭賢最後用中文向粉絲致意，演唱會在〈FINALE〉與二安〈Wonder Boy〉中畫下完美句點。