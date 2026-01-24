我是廣告 請繼續往下閱讀

歌手林俊逸於今（24）日晚間舉行出道35周年《逸行者》演唱會，現場大秀六塊肌，還有歌手温嵐驚喜現身力挺，兩人台上話匣子大開，因最近侯佩岑被說像温嵐，而過去温嵐也曾被認為撞臉。為此，林俊逸和温嵐兩人毫不避諱大玩撞臉哏，林俊逸大膽虧温嵐：「在醫美方面妳是學姊！」兩人百無禁忌的好交情，台上看得見。在《向女力致敬》橋段中，林俊逸接連演唱鳳飛飛、崔苔菁、李玟及蕭亞軒的經典作，隨後温嵐從側台驚喜登場，兩人貼身熱舞對唱《一個吻的時間》。唱畢温嵐幽默笑著表示：「我以為唱到蕭亞軒的《表白》我就該出來了！」林俊逸則加碼爆料，回憶當年第一次在EZ5駐唱見到温嵐時，覺得對方超眼熟，結果温嵐主動上前自我介紹：「我是温嵐，我不是蕭亞軒。」温嵐更自嘲：「現在還有人說我很像侯佩岑。」這段「撞臉三胞胎」的自嘲讓全場笑翻。兩人隨後深情對唱經典神曲《屋頂》，在台下點點星海中營造出超浪漫氛圍。《逸行者》演唱會門票早在一個月前就殺紅眼售罄，現場座無虛席。包含曾國城、郎祖筠、卓文萱、李沛旭、歐漢聲（歐弟）眾多藝人好友皆到場支持，林媽媽也低調隱身觀眾席為兒子打氣。此次由林俊逸親自擔綱導演，將演唱會打造為「一起嗨的派對」，怕熱的他換穿四套造型，布料能少就少，嗅出苦練多時的精實身材，讓台下尖叫聲不斷。演唱會另一亮點則是互動式驚喜，林俊逸要觀眾摸椅子下方，好友歐弟竟摸到一個「酒嘴」，隨即被賦予「酒促先生」的重任。歐弟認命地拿著酒瓶滿場飛，還不忘搞笑抱怨：「剛剛叫大家開燈又舉手，真的很為難這些有五十肩的觀眾！」接著直接將酒嘴塞進曾國城嘴裡灌酒，場面失控又爆笑，為35周年演唱會畫下歡樂的句點。