美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日花費1小時31分鐘完成「徒手攀登台北101」的創舉，一身輕裝的他只身穿短袖、長運動褲、裝有碳酸鎂粉的腰包及一雙攀岩鞋，桃園PASSION攀岩館店長林佳妤表示，霍諾德的攀岩鞋肯定是幫助攀爬的最大工程，今天穿著的鞋款是La Sportiva的「亮黃色TC Pro」，台灣進口價約7000元，屬於高階的攀岩鞋款之一。
攀岩鞋和一般球鞋差在哪？
林佳妤指出，攀岩鞋大致可分為「初、中、高」3種等級，與一般球鞋、布鞋最大的差異是，攀岩鞋的鞋面、鞋底都會有「橡膠包覆」，幫助攀岩者在踩點時有效止滑，且攀岩鞋在穿著時會非常貼腳，類似芭雷舞鞋，才能讓腳能夠立足在任何一個踩點上。
攀岩鞋等級怎麼分？售價差多少？
林佳妤分享，初階的攀岩鞋為了增加初學者的舒適感，在足弓的地方會較平坦，橡膠面積也較少，市面價格落在新台幣2500元左右，而高階攀岩鞋款除了支撐性、靈活度更高、橡膠包覆更廣之外，甚至會在腳跟處設計紋路，協助攀岩者增加摩擦力，售價大部分落在新台幣4900至5000元之間。
至於霍諾德攀登台北101的使用鞋款，則是義大利品牌La Sportiva的「TC Pro」系列，為了順應霍諾德挑戰徒手攀登的環境，霍諾德的實戰鞋通常是特製款，鞋面、鞋底清晰可見的柔軟的黃色橡膠，本次都是專為玻璃與建築物設計的特製軟橡膠，林佳妤推估售價可能要約新台幣7000元。
霍諾德攀岩鞋是量身打造 推估售價7000元
林佳妤提及，霍諾德攀登101的鞋子還有較特殊的「鞋帶設計」，比起一般攀岩館提供的魔鬼氈款式，鞋帶不僅能讓鞋子更緊，也能預防魔鬼氈被岩石、建築物勾到脫落的風險，基本上就是把所有可能發生意外的細節都事先預防。
此外，林佳妤也分享，霍諾德攀登101使用的吊帶，是「Black Diamond」的SOLUTION 安全吊帶，台灣定價大約2900元，霍諾德使用的粉袋，也是Black Diamond推出的台北101專屬特製款，加上霍諾德本人持有，全球限量僅20個，官方今日也霸氣宣布，將免費送出剩餘的19個，只要參加抽獎活動就有機會拿到。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林佳妤指出，攀岩鞋大致可分為「初、中、高」3種等級，與一般球鞋、布鞋最大的差異是，攀岩鞋的鞋面、鞋底都會有「橡膠包覆」，幫助攀岩者在踩點時有效止滑，且攀岩鞋在穿著時會非常貼腳，類似芭雷舞鞋，才能讓腳能夠立足在任何一個踩點上。
林佳妤分享，初階的攀岩鞋為了增加初學者的舒適感，在足弓的地方會較平坦，橡膠面積也較少，市面價格落在新台幣2500元左右，而高階攀岩鞋款除了支撐性、靈活度更高、橡膠包覆更廣之外，甚至會在腳跟處設計紋路，協助攀岩者增加摩擦力，售價大部分落在新台幣4900至5000元之間。
至於霍諾德攀登台北101的使用鞋款，則是義大利品牌La Sportiva的「TC Pro」系列，為了順應霍諾德挑戰徒手攀登的環境，霍諾德的實戰鞋通常是特製款，鞋面、鞋底清晰可見的柔軟的黃色橡膠，本次都是專為玻璃與建築物設計的特製軟橡膠，林佳妤推估售價可能要約新台幣7000元。
林佳妤提及，霍諾德攀登101的鞋子還有較特殊的「鞋帶設計」，比起一般攀岩館提供的魔鬼氈款式，鞋帶不僅能讓鞋子更緊，也能預防魔鬼氈被岩石、建築物勾到脫落的風險，基本上就是把所有可能發生意外的細節都事先預防。
此外，林佳妤也分享，霍諾德攀登101使用的吊帶，是「Black Diamond」的SOLUTION 安全吊帶，台灣定價大約2900元，霍諾德使用的粉袋，也是Black Diamond推出的台北101專屬特製款，加上霍諾德本人持有，全球限量僅20個，官方今日也霸氣宣布，將免費送出剩餘的19個，只要參加抽獎活動就有機會拿到。
更多「攀登101」相關新聞。