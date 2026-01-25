我是廣告 請繼續往下閱讀

聖地牙哥教士日籍強投達比修有，於1月24日更新社群媒體帳號，否認聖地牙哥當地報紙《聯合論壇報》的報導，該報導提到達比修有已告知教士球團，他打算提前退休，將不會履行剩下3年4,300萬美元的合約，「我從去年就開始和教士商談終止合約，但事實是，我還沒有要決定退休。」《聖地牙哥聯合論壇報》昨日刊登一則獨家報導，其中提到目前養傷中的達比修有，已經打算退休，不會走完剩餘3年4300萬美元的合約。稍早達比修有本人出面，儘管駁斥謠言，但也承認其中含有部分事實，「有報導說我要退休，所以我想簡單解釋一下。」達比修有雖然承認有商談，但他斷然否認自己即將退役，「自休賽期開始，我的想法始終沒變，但目前我尚未與教士、球員工會或我的經紀人，敲定任何有關於合約的細節。我的計劃是徹底完成復健，一旦身心狀態都準備好上場比賽，我希望一切從頭開始。今年，我也將前往佩特科公園進行訓練，並參加部分春訓。」達比修有去年球季開打時已經高齡38歲，由於右手肘發炎狀況，他自賽季初就一直待在傷兵名單中，直到7月7日對陣響尾蛇比賽中才首次登板，最終先發15場拿到5勝5敗，防禦率5.38成績單，於72局中被打出66支安打、飆出68次三振。上季結束後，達比修有還接受Tommy John手術，這是他自2015年效力德州遊騎兵以來的第2次TJ手術，按照復原狀況，他將缺席整個2026球季。