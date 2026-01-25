我是廣告 請繼續往下閱讀

高中木棒聯賽第一階段近日開打，傳統強權穀保家商稍早提前3局19：0大勝屏東高中，順利拿下2連勝，其中第二局上演三連轟，引發外界關注，率先敲出全壘打的快腿中外野手帕蘇拉．塔基斯利尼安，掃出超遠高飛球後站在原地目送球出牆，被球迷質疑是否為不尊重對手，穀保家商稍早面對屏東高中，首局打完就建立12分優勢，第二局攻佔一三壘後，由U18國手帕蘇拉上場打擊，於1好球情況下，面對低角度變化球掃出左外野深遠飛球，最後看到確定出牆後，帕蘇拉才開始跑壘並接受隊友慶祝，後續許子彥、張乙安也開轟，穀保家商上演高中木棒聯賽難得一見的連3支出牆全壘打。賽後有球迷質疑，高中小球員為何打出全壘打後目送球出牆，但有球迷就提出不同觀點，認為帕蘇拉後續也沒有任何不尊重的動作、如甩棒等等，「因為那個距離就是一定會出去，只是界內界外的差別」、「因為這球一定過 而且很帥」，「很靠近邊線，帕蘇拉也在看有沒有飛到線外吧」實際上，這轟也是帕蘇拉高中生涯首轟，扛出牆後連知名主播「錢公」錢定遠都不禁讚嘆：「這球已經這麼低了欸！從側邊來看，他擊球之後的姿勢也很明顯是低的位置，完全被他拉出左外野大牆！」