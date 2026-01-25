我是廣告 請繼續往下閱讀

▲厲旭高雄觀光照曝光。（圖／IG@ryeo9ook）

韓流帝王SUPER JUNIOR自23日起在高雄巨蛋連續舉辦3天的演唱會，成員們在工作之時也不忘了在當地觀光，其中厲旭的行程更是引起了許多粉絲關注，因為他到了蓮池潭跟玄天上帝合照，旅遊照曝光後讓E.L.F.（粉絲名）紛紛看傻：「有夠台！」厲旭在IG曬出了自己在高雄當地旅遊的觀光照，可以看見他到了超知名景點蓮池潭，不僅跟玄天上帝合照，還模仿了神明的姿勢，一連串逗趣照片曝光後讓許多粉絲直呼「有夠台！」不只是跟玄天上帝合照，厲旭還去美術館看展覽、美麗島捷運站欣賞美景、享受牛肉麵等，明明只落地台灣四天三夜，甚至其中要舉辦三天的演唱會，因此許多E.L.F.紛紛表示：「歐巴體力也太好！」韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ）20週年演唱會唱進高雄巨蛋，今日為演出最後一場，昨日的演出中，他們帶來許多經典神曲熱舞，甚至還再度求婚E.L.F.們唱〈MARRY U〉，最後一句「你願意嫁給我嗎？I do」由神童接棒完成，全場歡樂又感動！SUPER JUNIOR相隔兩年重返高雄，高雄市政府也於高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、旅運中心等四大地標推出「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」，點亮象徵SJ寶藍色燈光，高雄巨蛋站還有成員個人月台以及限定專屬列車，讓E.L.F在演唱會前都能沈浸其中。