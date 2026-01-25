我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德黑色運動褲口袋上縫有魔鬼氈，原因是避免手機掉落。（圖／Netflix提供）

▲謝介人（左）為舞台及時尚服裝造型設計師，與不少大牌明星合作過，右為韓星蘇志燮。（圖／謝介人臉書）

美國「極限攀岩之神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午成功挑戰以未使用任何繩索、安全吊帶或降落傘的方式徒手攀上台北101塔尖，觸摸最高處的避雷針，全程歷時91分鐘30秒，寫下人類歷史新頁。時尚服裝造型設計師謝介人親自幫霍諾德縫補黑色運動褲，他向《NOWNEWS今日新聞》透露，自己在霍諾德的口袋縫上魔鬼氈，讓口袋不會任意開合，導致手機掉落，讓霍諾德本人非常滿意。謝介人受訪時表示，霍諾德所穿的The North Face黑色長褲，在第一次試爬時口袋會打開，導致裡頭的手機掉出來，為避免正式攀爬時發生物品掉落的情形，他特別在霍諾德的口袋手縫上魔鬼氈，讓口袋不會任意開合，改造的結果讓霍諾德很滿意。除了巧手縫上魔鬼氈，謝介人說，霍諾德第一次試爬結束，褲子不知磨擦到何物而破裂，出現幾個小小的破洞，因此他幫霍諾德把破洞補起來，確保該件「戰褲」在攀爬時不會對霍諾德造成任何阻礙或影響，謝介人謙虛地說：「真的就是很小的工作。」謝介人為舞台及時尚服裝造型設計師，畢業於紐約FIT服裝設計學院，他從90年代開始參與紐約外百老匯及外外百老匯舞台服裝設計工作，2003年，謝介人自紐約回台，除了繼續舞台表演藝術的服裝設計，也開始在時尚媒體界工作。曾經任台灣《GQ》雜誌時尚總監、《Harper’s Bazaar》雜誌副總編輯的謝介人，負責封面拍攝的造型企劃，合作過的大明星包括好萊塢男星萊恩雷諾斯、超級名模辛蒂克勞馥及韓星朴敍俊等。霍諾德今天一早穿著知名戶外品牌The North Face紅色短上衣、黑色運動長褲，腳踩La Sportiva攀岩鞋，腰部繫著裝有碳酸鎂粉的包包，一身輕裝便上場挑戰攀登台北101，歷經1小時31分30秒、11點左右攀至101塔尖，他態度從容地站在避雷針旁邊，環顧四週，調整腰間的鎂粉袋，接著向地面的群眾揮揮手，不久從口袋中拿出手機，舉起手自拍，留下經典的歷史畫面。