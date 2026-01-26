我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德（左）爬完101後滑完手機，馬上垂吊下樓和老婆（右）相見歡。（圖／IG@netflixsports）

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）日前挑戰徒手攀登台北101大樓成功！創舉令人熱血沸騰，沒想到一張他在508公尺高空、單手抓著避雷針「輕鬆滑手機」的照片，瞬間被做成迷因哏圖瘋傳，配上「避雷針上滑手機：愛你的人在哪都能回訊息」文字的標語，還有網友說：「他在高空上都可以回訊息了，就是不回你」，讓這場攀登行動意外演變成全台情侶的生存大考驗。霍諾德以精湛技術攻頂後，氣定神閒地站在101最高點拿出手機轉發動態和自拍。看來是「訊號滿格」的畫面，立刻讓Threads平台湧入許多創意留言。有網友精準統計：「目前有2,737位男友正在被質問」，隨後更有人更新戰況，表示「受害人數」已突破1.3萬人且持續增加中，笑稱這張照片根本是「情侶殺手」。面對這張無法反駁的「高空已讀」證據，不少人開始幽默地幫廣大男性找藉口。有人試圖緩頰說：「沒事，你們家那是沒訊號，這裡比較高、收訊好」；也有網友發揮台灣人的排隊本能，笑稱霍諾德這麼急著看手機，其實是「在看鼎泰豐過號了沒」；甚至還有網友開玩笑說：「他可能在查下去要喝什麼酒慶祝，然後就查到我。」這場迷因狂歡甚至引來電信業者的小編參戰，為了守護廣大情侶的和平，忍不住在底下留言勸世：「哥們，刪了吧…」深怕這張圖再傳下去，會引發更多家庭革命。不過，在一片搞笑留言中，也有人點出背後的溫馨真相。有網友指出：「報告...5分後，他飄下去之後就跟他老婆相擁相吻了。」後來也有眼尖的網友發現，霍諾德除了自拍，他滑手機其實是在雲端轉發的一則在Netflix Sport X上的相關動態。避雷針上的回訊」已成為最新網路名場面。更有網友無奈感嘆，雖然證明了高度不是問題，但「我查過了，（不回訊息的）那個星座比較不愛回訊息」，看來不管爬得多高，回不回訊息永遠是地表上最難解的謎題。更妙的是，還有網友再次突破盲點，觀察到霍諾德竟然帶上手機到101頂端，而且手機沒有裝保護殼，真的是硬漢。