▲霍諾德昨（25）日挑戰徒手攀登101成功。他在上午10時30分左右登頂，僅花約90分鐘，速度非常驚人。（圖／記者葉政勳攝）

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）成功挑戰徒手攀登台北101大樓，讓全球觀眾看得手心冒汗。就在他安全攻頂並回到101建物內部後，妻子桑妮（Sanni McCandless）接受媒體訪問時意外爆料，在極限挑戰結束後，夫妻倆做的第一件事是馬上點了珍珠奶茶。桑妮笑說，這是在挑戰結束後第一個浮現出來的念頭，隨後兩人也實現攀登前的諾言，去吃了Buffet，可見台灣美食無可抵擋的魅力。霍諾德在昨（25）日只花了90分鐘就徒手攻頂101，非常驚人。桑妮在訪問中難掩興奮之情，她表示，這次她來台灣大約停留了一週，霍諾德比她早來一點，雖然今（26）日就要搭機離開，但這段旅程對他們來說非常美好，度過了最棒的時光。桑妮先前也曾經在限動裡幽默表示，這趟來台比較像是她來逛逛街，偶爾才和訓練完的老公見面，在霍諾德忙碌時，桑妮很能自得其樂，是成功男人背後的賢內助。當被問到全程看著丈夫徒手攀爬101的感受時，桑妮表示，心情相當複雜，「非常緊張然我知道他很棒，我也為他感到興奮，但對我來說，要看著那個過程還是很困難的。」過程驚心動魄，但看到丈夫成功完成壯舉，她仍覺得這一切超級酷。透過Netflix直播畫面，可看到霍諾德登上101避雷針處後，垂降下來找老婆，兩人在燦爛陽光下激動相擁的感人畫面。桑妮也回顧了過程：「是啊，這真的很情緒激動，但現在我們都感到非常興奮，一切都很順利，結果不可能比這更好了。」夫妻倆除了以珍奶慶功，在昨（25）日會後記者會後，真的實現承諾，去吃了台灣好吃的Buffet，結束在台灣的開心旅程。《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE現已於Netflix全球熱播中。