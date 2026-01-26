我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA金州勇士今（26）日111：85大勝明尼蘇達灰狼，在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）重傷倒下、庫明加（Jonathan Kuminga）左膝骨挫傷情況下，贏得漂亮勝利。先發攻下19分、8籃板的主力側翼穆迪（Moses Moody），賽後分享贏球關鍵，勇士上戰惜敗給獨行俠，吞下2連敗，本戰在缺兵少降下，柯瑞（Stephen Curry）全場18投7中，高效貢獻26分、7助攻、2籃板與4次抄截，團隊防守讓灰狼全場發生26次失誤，勇士第三節打出38：17，用擅長的一波流攻勢取勝。穆迪本場先發上陣28分鐘攻下19分、8籃板，連續第7場得分上雙，賽後他自曝感覺很好，「我只是讓比賽節奏主動來找我，只要不斷做正確的事、用正確的方式打球，機會自然會出現，不論是投籃空檔、切入路線都會出現。」這是勇士在巴特勒確定報銷後，迎下最漂亮的一勝，穆迪認為現在是非常時期，「我們球隊陣容深度很夠，其實每個人都可能進出輪替，每個人隨時上場都能做出貢獻。」穆迪補充道，球隊現狀就是目標一致、「大家都滿意現狀，只要踏上球場就是全力以赴。」