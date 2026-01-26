我是廣告 請繼續往下閱讀

2025-26年球季NBA賽程過半，金州勇士在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）重傷報銷後，仍希望尋求交易補強陣容，夏洛特黃蜂27歲前鋒布里奇斯（Miles Bridges）成為招募對象，其衝擊籃框、能打爛仗的特色，與巴特勒亦有許多相似之處，但消息曝光後圍繞布里奇斯的交易傳言也甚囂塵上，據傳洛杉磯湖人、鳳凰城太陽與密爾瓦基公鹿3隊都對布里奇斯展現興趣，有望出高價攔胡，勇士用「庫明加（Jonathan Kuminga）單換布里奇斯」計畫恐難成真。布里奇斯本季先發出戰45場，場均貢獻18.7分、6.2籃板與3.5助攻，投籃命中率44.5%，粗壯的體型與勁爆體能，作為無球接應點擁有高度威脅，還具備外線投射能力，每場用33.4%命中率投進2.2顆三分，對於勇士而言，幾乎可以無縫接上巴特勒在勇士第二持球點的工作。布里奇斯本季年薪為2500萬美元，下季則是2282萬保障合約，與庫明加2年4680萬美元幾乎達成交易薪資對等，且庫明加下季為球隊選擇權，讓新球隊進可攻退可守，成為其合約主要吸引點。但問題就在於布里奇斯太過搶手，勇士最有可能開出的籌碼就是以庫明加為首，搭配薪資包一起出售，但黃蜂本季戰績18勝28敗，可能出售布里奇斯唯一原因，就是扶正同位置的2023年榜眼米勒（Brandon Miller），因而同為大小前鋒雙挑的庫明加，基本上並非是黃蜂最首要考量的戰力位置。《The Athletic》資深記者阿米克（Sam Amick）報導稱，布里奇斯很可能會轉隊至公鹿，「布里奇斯吸引眾多球隊關注。據悉，公鹿、勇士和太陽都對他感興趣，但目前尚不清楚是否有球隊能夠迫使黃蜂放走布里奇斯。」以公鹿為例，根據美國媒體《Athlon Sports》報導，在阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）周五對陣丹佛金塊賽後，因小腿傷勢將缺席接下來4到6周後，促使公鹿得更積極交易談判，但黃蜂對公鹿提出的庫茲馬（Kyle Kuzma）興趣缺缺，公鹿恐得找辦法搬出選秀籤為主的籌碼。阿米克也直言，最可能打動黃蜂送走布里奇斯的，就是選秀籤，這也成為這場爭奪戰談判的關鍵因素。至於湖人，目前可以開出一張相隔最遠的2032年首輪籤作為代價，太陽則未能動用選秀籤，但有鑑於去年剛完成與黃蜂成功交易中鋒威廉斯（Mark Williams）的案例，不排除雙方還會製造一筆三方交易再合作。