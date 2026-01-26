我是廣告 請繼續往下閱讀

▲獨行俠優質側翼馬歇爾（Naji Marshall），成為湖人可能補強人選。（圖／美聯社／達志影像）

美國媒體《ClutchPoints》知名記者席格爾（Brett Siegel）前段時間更新動態與球迷互動，談到NBA洛杉磯湖人交易截止日前操作，他透露湖人應該沒有打算進行大動作補強，此舉可能造成洛城球迷失望，「他們只會在側翼位置進行小規模補強，沒興趣接手長期合約。」湖人開季初一度在詹姆斯（LeBron James）缺陣下，打出西區前2成績，隨後里夫斯（Austin Reaves）、唐西奇（Luka Doncic）輪流躺進傷兵名單，進攻火力下降、團隊防守依舊不堪更成戰績跌落主因，目前27勝17敗，暫列西區第5，普遍認為湖人得找來一位合格的POA，彌補第一線防守，因而補強側翼成為首選。但湖人目前也陷入難題，主因在於詹姆斯、里夫斯合約今夏到期，他們得抓緊微小的奪冠窗口，但制服組又有意與里夫斯簽訂長期合約，今年就無法吃下更多長期合約，以免卡住今夏操盤。席格爾近日於社群上與球迷互動閒聊，談到湖人交易截止日前會有何動作時，席格爾明確認為只會小修小補，「湖人球迷可能會感到失望，我認為他們只會在側翼位置進行小規模補強，目標是薪資不高的球員，且無意接手長期合約。」席格爾隨後提到獨行俠馬歇爾、公牛奧科羅、籃網海史密斯與國王的艾利斯，前三者都處於重建中球隊，只要搬出未來資產就有機會得手。至於艾利斯，作為2022年落選秀，進入聯盟以來逐步成長，上季已經成為最被低估的第一線防守者，且合約更為便宜，但據傳國王索求至少一張首輪籤，而湖人能動用的也只剩一張首輪，是否會用這個寶貴的資產換取艾利斯，仍待時間證明。