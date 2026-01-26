台灣壽司郎微風南山店進駐台北信義區，DIGIRO巨型螢幕迴轉壽司全新店型今（26）日開幕，不到中午現場人潮就排爆，兩排人龍包圍店門口兩側。上週掀起轉嫁房租變相漲價的話題，官方表示，消費者的聲音我們聽到了，「體驗期間5%清潔服務費暫不收取」，並回覆《NOWNEWS今日新聞》免收5%截止時間「會再另行公告」。爭鮮則表示，全新LED磁吸招牌小燈箱限定開賣搶客。
壽司郎微風南山店開幕「不到中午就排爆」！官方：5%服務費暫不收
壽司郎在台灣最新引進日本「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司（Digital Sushiro Vision）」系統，作為進駐台北信義區微風南山百貨開幕的全新店型，原是美事一樁。不料，首度宣布「加收5%清潔服務費」，雖然只在該店才有，卻引發不少網友質疑「自己訂位、倒水、拿壽司盤子」，莫不是將房租費與設備成本轉嫁消費者？
對此，官方緊急公開表示：「郎客的聲音，我們聽到了。為了讓大家更輕鬆體驗全台首家 DIGIRO，體驗期間 5%清潔服務費暫不收取。歡迎來微風南山店感受全新數位迴轉壽司體驗！」並回覆《NOWNEWS今日新聞》免收5%截止時間「會再另行公告」。
今1月26日壽司郎微風南山店開幕試營運第一天，讀者分享現場不到中午人潮就排爆，分別有兩排人龍包圍店門口兩側。主要不少年輕人都來了，但隊伍中也看得見長者靜靜等候。
雖然仍有網友認為「迴轉壽司到底收什麼服務費我真心不懂」；但目前也有人緩頰表示，「那5%可以當成是大營幕的費用不就好了」、「我只怕訂不到位，費用小事」，有饕客老實說「這5%看得到每位服務人員都有微笑待客的話那我會付，但我會趁著免5%的時候去享受跟日本一樣有些門市大螢幕的氣氛」。
台灣首間壽司郎「巨型螢幕迴轉壽司」開箱！玩遊戲送獎品 開幕優惠一覽
《NOWNEWS今日新聞》記者直擊佔地約150坪、設有142個座席的壽司郎微風南山店，看見每個座席都設置寬150公分、高50公分的巨型高解析度觸控螢幕。有如「螢幕迴轉壽司」般，一盤盤壽司餐點在畫面上滑行，用手觸控可加速或倒退「壽司鏈」，還可切換為「菜單點餐」、「壽司導覽」共三大點餐模式「現點現做」；並變換迴轉壽司店內、富士山萌抱壽司或海底世界三種場景。
最有趣的莫過於，透過螢幕開完互動趣味遊戲，首波可體驗釣魚、賽跑、拉霸、還有接住鮭魚卵4款遊戲，讓人驚艷吃飯變得好好玩，而且挑戰遊戲成功，還送「萌抱壽司小禮物」，現在是只送不賣的醬料小碟和可愛小吊飾。
壽司郎微風南山店試營運開幕優惠搶先看：
◾️1月26日（一）至2月1日（日） ：「極上鮪魚大腹」限定價格40元
◾️1月26日（一）至售完為止：「水煮大松葉蟹」限定價格80元。
◾️2月2日至2月15日：「生食活鮑魚」特價40元（原價80元），每日限量100盤。
限時五大優惠活動：
1、送限定開幕資料夾：1月26日（一）起，於結帳時出示「台灣壽司郎官方粉絲專頁」FB按讚畫面，單筆消費滿400元以上，即贈「微風南山店限定A4資料夾」乙個（數量有限、送完為止）。
2、贈「台灣壽司郎折價小卡」：1月26日（一）至2月1日（日），單筆消費滿400元以上，即贈「壽司郎微風南山店折價小卡」1張（含40元、60元、80元面額，限下次用餐、單筆消費滿300元以上，可依照折扣順序使用，不可與其他折價優惠併用，有效期限至2月28日（六） ，限微風南山店使用）。
3、小朋友集點卡加倍送：1月26日（一）至2月8日（日）於微風南山店試營運期間，12歲以下之小朋友到店用餐，即可享小朋友集點卡點數加贈1點。
4、抽獎「萌抱壽司小夜燈」：1月26日（一）至2月28日（六），於指定壽司郎官方粉絲專頁貼文上，分享遊玩DIGIRO的遊戲照片，並hashtag #DIGIRO萌抱壽司小遊戲，即可參加抽獎，有機會獲得「萌抱壽司小夜燈」共5組名額。
5、送百元折價券、抽5000元餐券！1月26日（一）至2月28日（六），於台灣壽司郎FB、IG、Threads、X社群平台，公開寫下微風南山店用餐心得或體驗（不限字數），將貼文連結填寫至指定表單，可獲得「壽司郎APP折價券100元」乙張。（每會員限1次，3月16日前自動發放至APP會員帳號內）；並有機會抽中「壽司郎餐券」，包括5000元餐券 × 1人、1000元餐券 × 5人、500元餐券 × 10人（得獎名單3月16日前抽出，並公告於官網）。
壽司郎 微風南山店 店舖資訊
地址：微風南山百貨 台北市信義區松智路17號B1
電話：02-2723-3096
時間：試營運自1月26日至2月8日12:00-21:00；2月9日起正式營運，周日至周三11:00-21:30、周四至周六11:00-22:00
爭鮮：LED磁吸招牌小燈箱！2款今開賣
爭鮮迴轉壽司則表示，全新推出爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS限定「LED磁吸招牌小燈箱」，共有方形鮭魚設計的「爭鮮PLUS款」、及圓形鮭魚壽司「爭鮮迴轉壽司款」共2款。現在到門市消費滿200元，即可99元超值價格加購「LED磁吸招牌小燈箱」1個，1月26日（一）搶先登場「爭鮮PLUS款」、2月2日（一）接力開搶「爭鮮迴轉壽司款」。
資料來源：壽司郎、爭鮮
