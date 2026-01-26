不到中午現場人潮就排爆，兩排人龍包圍店門口兩側。

我是廣告 請繼續往下閱讀

壽司郎微風南山店開幕「不到中午就排爆」！官方：5%服務費暫不收

▲台灣壽司郎微風南山店擁有DIGIRO螢幕迴轉壽司全新店型，今開幕不到中午現場湧出人潮排隊。（圖／讀者提供）

今1月26日壽司郎微風南山店開幕試營運第一天，讀者分享現場不到中午人潮就排爆，分別有兩排人龍包圍店門口兩側。主要不少年輕人都來了，但隊伍中也看得見長者靜靜等候。

台灣首間壽司郎「巨型螢幕迴轉壽司」開箱！玩遊戲送獎品 開幕優惠一覽

▲壽司郎微風南山店引進「螢幕迴轉壽司」，觸控巨型螢幕瀏覽餐點與點餐，還有遊戲可以玩。（圖／記者蕭涵云攝）

▲微風南山店引進「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」系統，餐點現點現做。（圖／記者蕭涵云攝）

▲首波「萌抱壽司小禮物」提供醬料小碟和可愛小吊飾。（圖／記者蕭涵云攝）





壽司郎微風南山店試營運開幕優惠搶先看： ◾️1月26日（一）至2月1日（日） ：「極上鮪魚大腹」限定價格40元



◾️1月26日（一）至售完為止：「水煮大松葉蟹」限定價格80元。



◾️2月2日至2月15日：「生食活鮑魚」特價40元（原價80元），每日限量100盤。





限時五大優惠活動： 1、送限定開幕資料夾：1月26日（一）起，於結帳時出示「台灣壽司郎官方粉絲專頁」FB按讚畫面，單筆消費滿400元以上，即贈「微風南山店限定A4資料夾」乙個（數量有限、送完為止）。



：1月26日（一）起，於結帳時出示「台灣壽司郎官方粉絲專頁」FB按讚畫面，單筆消費滿400元以上，即贈「微風南山店限定A4資料夾」乙個（數量有限、送完為止）。 2、贈「台灣壽司郎折價小卡」：1月26日（一）至2月1日（日），單筆消費滿400元以上，即贈「壽司郎微風南山店折價小卡」1張（含40元、60元、80元面額，限下次用餐、單筆消費滿300元以上，可依照折扣順序使用，不可與其他折價優惠併用，有效期限至2月28日（六） ，限微風南山店使用）。



：1月26日（一）至2月1日（日），單筆消費滿400元以上，即贈「壽司郎微風南山店折價小卡」1張（含40元、60元、80元面額，限下次用餐、單筆消費滿300元以上，可依照折扣順序使用，不可與其他折價優惠併用，有效期限至2月28日（六） ，限微風南山店使用）。 3、小朋友集點卡加倍送：1月26日（一）至2月8日（日）於微風南山店試營運期間，12歲以下之小朋友到店用餐，即可享小朋友集點卡點數加贈1點。 ：1月26日（一）至2月8日（日）於微風南山店試營運期間，12歲以下之小朋友到店用餐，即可享小朋友集點卡點數加贈1點。

壽司郎 微風南山店 店舖資訊

地址：微風南山百貨 台北市信義區松智路17號B1

電話：02-2723-3096

時間：試營運自1月26日至2月8日12:00-21:00；2月9日起正式營運，周日至周三11:00-21:30、周四至周六11:00-22:00

爭鮮：LED磁吸招牌小燈箱！2款今開賣