▲霍諾德在爬完101之後，同一天還有另外一個亮點，Netflix直播來賓艾蜜莉在IG限動分享，他還跟朋友打了桌球，同時贏了所有人。（圖／翻攝自艾蜜莉IG@emilyaharrington）

攀岩家霍諾德（Alex Honnold）日前剛完成徒手攀登台北101創舉，全世界觀眾都見識到他過人的體能與專注力。原以為在高強度的挑戰後，他會選擇癱在沙發上休息，沒想到擔任本次直播講評嘉賓的知名攀岩家艾蜜莉・哈靈頓（Emily Harrington）在IG限動分享，原來霍諾德在攻頂後的同一天還有另一個亮點，竟然還有餘力轉戰桌球桌，甚至「打爆所有人」（beating everyone），超狂體力讓好友都忍不住驚嘆。艾蜜莉在IG限時動態分享了一段影片，畫面中可見霍諾德換下了攀岩裝備，身穿休閒背心、光著腳，全神貫注地與友人進行桌球對決。艾蜜莉在動態中逗趣地寫道：「還要恭喜艾力克斯霍諾德在桌球比賽中打爆了所有人，太令人印象深刻了！今天的亮點。」打桌球的畫面讓粉絲見識到霍諾德的超級好體力，顯然垂直攀爬508公尺的台北101，似乎還沒讓他感到疲憊。無論是面對險峻的高樓外牆，還是桌球檯上，他都拿出了100%的專注力與好勝心，連打個休閒桌球都稱霸了全場。霍諾德徒手攀登台北101的過程，由Netflix全程轉播，艾蜜莉是來賓之一，她本身也是一位傑出的攀岩家，曾經在24小時內完成酋長岩金門路線攀登，是目前完成此一成就的唯一女性。她還曾登上隸屬喜馬拉雅山脈的卓奧友峰（Cho Oyu），再以滑雪的方式下山，是能攀岩、能滑雪的健將。日常生活裡她還是一名要照顧小孩的母親，可說是超極限媽媽。昨天她在直播講解過程中，帶觀眾從專業視野，理解霍諾德的攀爬方式，特別是有一段霍諾德以單腳倒掛金鉤方式懸掛在101上的圓頂，當時觀眾都很緊張，但是艾蜜莉的解說讓觀眾稍微放心，她表示，「霍諾德這個動作看起來雖然很危險，但是他已做好完全的固定，並且非常警戒地做這個動作，不是表現上看起來那麼驚悚。」《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE現已於Netflix全球熱播中。