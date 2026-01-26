韓國天團BLACKPINK成員JISOO多次公開表達自己是Hello Kitty的頭號粉絲，夢幻聯名終於成真！官方日前正式公開「HELLO KITTY&JISOO」聯名企劃，將三麗鷗經典角色Hello Kitty與在JISOO形象完美結合，被粉絲封為「地表最強可愛聯名」，在首爾一登場便掀起搶購熱潮。本次在台灣將從2月6日起，在松山文創園區展開為期24天的快閃店，前10天採預約入場制，需要在指定連結獲得QR Code才能夠順利進場。
JISOO圓夢聯名KITTY 粉紅魅力席捲全球粉絲
「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」宣布來台！自2月6日至3月1日在松山文創園區1號倉庫打造超萌快閃店，活動期間橫跨春節與新年假期，讓喜愛JISOO與Hello Kitty的粉絲能在連假中沉浸於滿滿粉紅魅力之中，預料將再度引爆話題。
交換日記主題曝光 彷彿走進浪漫童話世界
本次台北快閃店以「交換日記」為主題，透過空間設計呈現JISOO長年來對Hello Kitty的喜愛，以及Hello Kitty的日常世界觀，兩位主角在視覺設定中換上珍珠粉紅小禮服、搭配甜酷風格短靴，手持愛心造型麥克風，象徵彼此互為粉絲、相互憧憬，並逐步建立友誼的故事，讓粉絲彷彿走進一篇可愛又浪漫的日記。
現場也將展出多款聯名限定周邊商品，由Hello Kitty重新詮釋JISOO形象，兼具偶像魅力與療癒風格，其中更藏有彩蛋，包含JISOO自創角色「SHUMON 小灰塵」的聯名創作商品，也將首度在台灣亮相，勢必成為粉絲必收焦點，為這場話題聯名再添收藏價值。
《HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI》
營運期間：2026年2月6日（五）至3月1日（日）
活動地點：松山文創園區 1 號倉庫（台北市信義區光復南路133號 1號倉庫）
開放時間：
週一～週四：11：00～19：00（最後入場時間18：30）
週五～週日：11：00～21：00（最後入場時間20：30）
入場辦法：2026年2月6日至2月15日採「線上事前預約制」，需提前於 「FUNONE TICKETS 售票系統」預約時段並取得 QR Code。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」宣布來台！自2月6日至3月1日在松山文創園區1號倉庫打造超萌快閃店，活動期間橫跨春節與新年假期，讓喜愛JISOO與Hello Kitty的粉絲能在連假中沉浸於滿滿粉紅魅力之中，預料將再度引爆話題。
本次台北快閃店以「交換日記」為主題，透過空間設計呈現JISOO長年來對Hello Kitty的喜愛，以及Hello Kitty的日常世界觀，兩位主角在視覺設定中換上珍珠粉紅小禮服、搭配甜酷風格短靴，手持愛心造型麥克風，象徵彼此互為粉絲、相互憧憬，並逐步建立友誼的故事，讓粉絲彷彿走進一篇可愛又浪漫的日記。
現場也將展出多款聯名限定周邊商品，由Hello Kitty重新詮釋JISOO形象，兼具偶像魅力與療癒風格，其中更藏有彩蛋，包含JISOO自創角色「SHUMON 小灰塵」的聯名創作商品，也將首度在台灣亮相，勢必成為粉絲必收焦點，為這場話題聯名再添收藏價值。
《HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI》
營運期間：2026年2月6日（五）至3月1日（日）
活動地點：松山文創園區 1 號倉庫（台北市信義區光復南路133號 1號倉庫）
開放時間：
週一～週四：11：00～19：00（最後入場時間18：30）
週五～週日：11：00～21：00（最後入場時間20：30）
入場辦法：2026年2月6日至2月15日採「線上事前預約制」，需提前於 「FUNONE TICKETS 售票系統」預約時段並取得 QR Code。