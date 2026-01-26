美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）日前徒手征服台北101大樓，驚人的體能與膽識震撼全球。除了在岩壁上挑戰極限，霍諾德更長期投身公益，他透過自己成立的基金會，每年捐出約200萬美元（約新台幣6400萬元）收入，致力於協助全球偏鄉搭建太陽能供電系統。就在完成101挑戰後，他立刻在IG限動分享心繫已久的志業，想用綠能點亮世界。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲霍諾德每年捐出200萬美元，作為協助偏遠地區搭建太陽能供電用。（圖／翻攝自霍諾德IG@alexhonnold）
▲霍諾德每年捐出200萬美元，作為協助偏遠地區搭建太陽能供電用。（圖／翻攝自霍諾德IG@alexhonnold）
協助偏遠地區打造太陽能　改變世界的力量　

霍諾德在攻頂後不久，於個人IG限動動態發布踢文，向粉絲展示他的基金會如何將善款轉化為改變世界的力量。他透過照片呈現了服務範圍的廣闊跨度，包括在美國阿帕拉契地區的社區建築屋頂上，鋪設大規模且整齊的太陽能板陣列。還有亞馬遜當地的原住民部落與孩子們，正圍繞著一組矗立在草地上的獨立太陽能供電裝置。

霍諾德也在最後一張動態中寫下他的想法：「在霍諾德基金會，我們幫助社區在他們稱之為家的地方繁榮發展。」對霍諾德來說，挑戰台北101是個人的極限突破，而推動太陽能普及則是他心中另一場偉大的攀登，讓他不僅能征服世界的高度，同時以實際行動溫暖了地球上被遺忘的角落。

霍諾德成家、成名前都住車上　實行簡單生活

根據《金融時報》的報導，霍諾德每年固定將個人年收入的約三分之一捐給基金會。該基金會在2025年撥款總計400萬美元（約 1.2 億元台幣）的資助金，支援全球20個國家、超過35個由社區主導的太陽能搭建。在報導主視覺中，可看見霍諾德坐在白色露營車內，這是他在成家、成名前長期居住的家，也是他所堅持的低碳與簡單生活。《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE現已於Netflix全球熱播中。

資料來源：霍諾德IG金融時報

看更多相關新聞

霍諾德來台灣不只爬101！老婆愛相隨趴趴走　大稻埕泡茶互動閃爆

霍諾德眼裡的風景長怎樣？媽媽決定跟著爬！66歲成功攻頂酋長岩

霍諾德太太本不知他是攀岩家！簽書會遞紙條留電話　收服大神

更多「攀登101」相關新聞。

相關新聞

賈永婕創舉讓霍諾德爬101！昔被家人嘲：賈董不懂　她怒喊快改觀

霍諾德曾摔到脊椎骨折！生涯最嚴重受傷與老婆有關　一度考慮分手

霍諾德登頂101拿手機自拍！他昔受訪回應：路線簡單就帶著聽音樂

賈永婕接任董事長遭潑髒水　助霍諾德登上101：打臉你們真的爽