富邦悍將副領隊林威助，今（26）日受訪時透露新球季將導入PitchCom無線通訊系統，成為中職第4支使用PitchCom的球隊，最快春訓階段就會讓球員實際使用，熟悉相關操作，林威助也分享從旁觀察新任日籍主帥「光總」後藤光尊率隊風格，「他讓球員有更多想法，缺少什麼、要做什麼，讓球員自己去了解後，再去做加強。」富邦悍將1月20日進行第一階段開訓，後藤光尊親自督軍，林威助透露，這階段先要求球員體能，「體能要求比較重視，之後球隊會越來越進入狀況，去年有接觸到他的球員，應該都蠻適應他的風格。」洋將報到進度部分，林威助指出，第一波預計2月初抵台，後續還會有第二波人選到位。其中備受矚目的委內瑞拉洋投愛力戈（Erick Leal），儘管母國陷入政治風波，但簽證流程仍順利進行，將在第二波來到台灣跟球隊會合。富邦悍將休賽季再度簽下育成洋投阿部雄大，林威助分享原因，「去年也有找兩位，有找到鈴木駿輔，所以這次先讓阿部在二軍，當然也有可能直升一軍，他有好表現，對球隊是很加分。」林威助強調，一切端看表現，「其實阿部雄大如果表現好，讓教練團看到，也有可能開季就在一軍了。」富邦悍將2026年選秀會握有狀元籤，日前遭日職樂天金鷲釋出的內野手永田颯太郎，確定參與中職選秀，林威助過往曾指導過永田颯太郎，「一定有他的實力，會請球探去觀察，看他在甲組成棒的表現再來做考量。」林威助特別稱讚永田颯太郎態度，「是全隊蠻突出的，有這種態度，又可以參加中職選秀，也是蠻有機會的。」隨後也補充道，球隊目前還有幾位自培球員加入春訓，讓球隊、教練去做評估是否留用。