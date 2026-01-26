我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫生的媽媽經常因為竊盜而進出警察局和監獄，他曾在Threads上感嘆，媽媽只養他到國小，他會養媽媽一生。自嘲媽媽簡直是另類的投資達人。（圖／翻攝自孫生Threads@soon6669）

百萬YouTuber團體「反骨男孩」前成員孫生，長期以來為了母親頻繁進出監獄與慣性偷竊的問題心力交瘁，他曾無奈感嘆母親雖然只養他到國小，自己卻要養母親一輩子，自嘲媽媽是另類的投資達人。今（26）日孫生母親又闖禍了，她現身新北市淡水區，竟趁餐廳員工不注意時闖入儲藏室行竊，遭隔壁店家當場抓包，警方到場後依竊盜現行犯將其逮捕。據了解，今日下午1時58分許，69歲的孫姓婦人進入淡水區中山北路一段的一間餐廳消費，卻趁著蘇姓女老闆忙碌之際，溜進店家儲藏室竊取蘇女的精品包包，內含零錢包、現金552元、鑰匙、提款卡等物品。孫婦的行徑全被隔壁店家的店長目睹，待孫婦離去時立刻上前攔人。警方獲報趕抵現場，確認嫌犯身分為孫生母親，並從其白色提袋中起獲遭竊的包包。面對警方訊問，孫婦矢口否認犯行，辯稱自己「眼睛看不清楚，不知道拿了什麼東西」，但在人證物證俱在下，警詢後仍依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。事實上，孫生母親疑似患有思覺失調症，且是竊盜慣犯，孫生多次在社群媒體上抒發身為兒子的無助。2024年11月母親出獄時，孫生曾發文透露，雖然無法同住，但他仍盡責地第一時間幫找房，幫忙打理一切，即使每次租約未滿母親就又惹事入獄，他還是持續支付房租與生活費。當時他在Threads上寫下：「很多人叫我不要理她就好了，但我怎麼可能不理她.，我想她如果沒生下我，就會跟路邊很多街友一樣。」更自嘲母親只養育他到小學，換來兒子的一生奉養，根本是另類的投資達人。孫生過去也曾坦言，從小到大因為母親的行為，讓他比誰都還恨偷東西。為了安頓母親，他在淡水租了套房並添購民生用品，希望能讓母親安穩度日，沒想到無奈母親出獄僅數月又故態復萌。從吃霸王餐到各類順手牽羊，孫生氣憤曾表示心好累」，但依然無法切斷這份血緣的牽絆。現在母親再度因偷竊遭逮，也讓外界對孫生的處境倍感同情。