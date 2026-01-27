我是廣告 請繼續往下閱讀

在日本生活竟然連體重都不能自己作主？一名在日本工作的泰國女網友日前在社群平台上大吐苦水，透露自己因為變胖，竟然被日本政府官員找上門關切，要求她必須立刻開始減肥。這段經歷引發網友熱議，原來在日本，體重管理不僅是個人審美問題，更關乎國家法律與企業責任，一旦腰圍超標，不只自己會被盯上，連所屬的公司都可能因此受罰。這名泰國女網友無奈表示，在日本工作每年都必須接受強制健康檢查，如果不幸被檢測出腰圍超標，政府部門的「減重令」就會隨之而來。一開始，官方會先寄送飲食建議指南和相關文件到妳家，若遲遲沒有改善或回覆，公衛部門的人員真的會直接登門拜訪，面對面詢問妳的體重控制進度，並給予熱切的鼓勵。這種緊迫盯人的做法，讓她大嘆在日本當個快樂的胖子真的好難。其實這並非日本政府管太寬，而是源自於2008年正式實施的《代謝症候群對策法》（Metabo Law）。日本政府認為，肥胖是萬病之源，民眾若因肥胖導致罹患慢性病，最終將耗費龐大的醫療資源與納稅人的錢。為了從源頭控管，減輕國家未來的財政負擔，法律規定企業和地方政府必須每年針對40歲至74歲的員工及居民進行健檢，這也是俗稱的「腰圍量測」。根據這項標準，男性的腰圍不得超過85公分（約33.5吋），女性則不得超過90公分（約35.4吋）。這項標準是基於醫學上男女脂肪分布的差異所制定，因此女性的標準反而比男性略寬鬆一些。如果民眾的腰圍超標，或是BMI過高且伴隨高血壓、高血糖等風險，就會被列為「指導對象」，必須接受營養師與運動專家的諮商；若6個月後情況沒改善，還會面臨更密集的追蹤。值得注意的是，這項法律雖然針對個人，但違法的壓力其實是在企業身上。如果一家公司無法將內部員工的肥胖率或腹部肥胖比例降至政府規定的目標值，該公司就必須繳納更多的老年醫療基金作為懲罰。也難怪在日本職場，老闆比員工更在意大家的腰圍，畢竟員工身上的肉，可是會直接影響到公司的獲利。