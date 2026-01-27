克里夫蘭守護者強打拉米瑞茲（Jose Ramírez）在去年12月，就表態即將參戰今年WBC世界棒球經典賽，將披上多明尼加球衣出賽，但近期傳出拉米瑞茲將改變心意並且退賽，對此多明尼加棒球聯盟官方已出面闢謠，強調相關退賽消息完全不實，拉米瑞茲仍將代表多明尼加出賽。
拉米瑞茲確定會打WBC 多明尼加會長出面闢謠
多明尼加棒球聯盟會長努涅斯（Juan Núñez）向ESPN記者羅哈斯（Enrique Rojas）明確表示：「拉米瑞茲從未向國家隊表達任何不參加世界棒球經典賽的意圖，這樣的說法完全是錯誤的。相反地，他對參賽一直非常正面，對我們而言，他已經確定加入。」
就在上週末，守護者宣布與拉米瑞茲達成7年延長合約，雙方將合作至2032年球季。即便完成長期續約，拉米瑞茲參與國際賽的計畫並未因此改變。拉米瑞茲在上季美聯MVP票選中名列第三，長年維持頂尖攻守表現，不僅深受守護者球迷愛戴，也被外界普遍認為是當今大聯盟最佳三壘手之一。
多明尼加擁有多名強打 成WBC奪冠熱門
即將在3月開打的經典賽，多明尼加與委內瑞拉、荷蘭、以色列以及尼加拉瓜同分在D組，多明尼加陣中擁有多位MLB巨星，包括馬查多（Manny Machado）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、小葛蘭諾（Vladimir Guerrero Jr.）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）等。
資料來源：《The Sporting News》
