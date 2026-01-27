我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《MLB》官網記者麥克塔格（Brian McTaggart）報導指出，休士頓太空人二壘手阿圖維（Jose Altuve）在球團的要求下，將不會參與今年WBC世界棒球經典賽，目前太空人尚未證實此消息，阿圖維曾在上個月出席活動時，表態自己想要代表委內瑞拉出賽，但太空人更傾向於讓他專心備戰新賽季。本次經典賽委內瑞拉由太空人板凳教練羅培茲（Omar López）擔任總教練，在上個月MLB冬季會議時，羅培茲曾表示若阿圖維參賽，將讓他擔任先發二壘手並排在第三棒。不過太空人更希望阿圖維留在球隊，專心備戰即將到來的新賽季，背後跟阿圖維曾在經典賽期間受傷過有關，阿圖維曾在2023年經典賽中遭觸身球擊中右手拇指，造成骨折並接受手術，導致他缺席當年例行賽前43場比賽。直到5月中旬才復出，該年最終阿圖維出賽90場，繳出打擊率0.311、敲出17轟、51分打點的成績。阿圖維在2025年例行賽最後兩週受到右腳疼痛影響，並於11月進行小型手術，清除第四與第五腳趾間傷口的積液。阿圖維本人上週六表示目前身體狀況「100%健康」洛佩茲也曾表示，阿圖維在經典賽發生的傷勢，其實在春訓同樣可能發生，但太空人球團選擇採取最保守的作法，不願再承擔任何風險。目前阿圖維生涯累積2388支安打，為太空人隊史第二多，距離2500安打僅差112支，下賽季有機會挑戰3000安打俱樂部，力拼成為隊史名將畢吉歐（Craig Biggio）之後的第二人。阿圖維與太空人的合約尚有 4年，球團顯然希望確保這位核心老將能以最佳狀態迎接新賽季。資料來源：《MLB》