春節過年最有福氣的美食！三商巧福表示，首次合作雲林北港武德宮，推出春節限定「紅燒四喜牛肉麵」今（27）日開吃！免費送出象徵福氣、財運、喜氣、平安，已過爐加持「黑虎開運錢母」有福輪與福袋2款，套餐優惠菜單一次整理。王品集團每年深受好評的王品嚴選冷凍年菜，銷售破百萬的「
頂級桃木燻鴨胸」享早鳥預購優惠75折，也能獲得限量獨家北港武德宮開運錢母。
三商巧福x雲林北港武德宮！開吃紅燒四喜牛肉麵送黑虎開運錢母
即將迎接農曆新年，春節限定福氣美食紛紛亮相，三商巧福表示，今年春節首次與雲林北港武德宮合作，推出應景限定新品「紅燒四喜牛肉麵」及「黑虎開運錢母」。
象徵好運齊聚的「紅燒四喜牛肉麵」，匯集牛肋條、雪花牛、牛筋與牛肚四種牛肉部位，放滿「四喜」豐盛美味一碗盡享；官方表示，紅燒湯頭特別加入特調蔥醬，香氣濃郁、風味溫潤，為新春增添暖意與福氣；而象徵福氣、財運、喜氣、平安的「黑虎開運錢母」共有福輪與福袋2款，已由三商餐飲副總經理林健雄與三商巧福團隊親赴團拜過爐加持。
三商巧福「紅燒四喜牛肉麵」今1月27日至3月3日開吃，單點特價220元（原價240元），搭配套餐「芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」特價269元（原價320元），皆附贈「黑虎開運錢母」乙個（隨機贈送，數量有限，送完為止）。
王品嚴選：冷凍年菜早鳥優惠75折！送北港武德宮開運錢母
王品集團每年深受好評的王品嚴選冷凍年菜，以「
頂級桃木燻鴨胸」最為熱銷，官方表示，近3年累計銷 售突破600萬元佳績；而最有年味的「福滿烏參佛跳牆」，累計銷售金額也突破500萬元。
今年再次端出招牌菜納入年菜套組，分別推出適合8～10
人大家族團圓的「御品豐饌開運宴」優惠價7499元（原價9999元）、與少人數小家庭份量的「五品福饌好年宴」早鳥優惠價2899元（原價3599元）等 ，即日起至2月8日前享早鳥預購價75折快把握，業者透露，「預購數已近7成，要買要快」，還可獲得限量獨家「北港武德宮」 開運錢母（數量有限，送完為止）。
資料來源：三商巧福、雲林北港武德宮、王品集團、王品嚴選
王品集團每年深受好評的王品嚴選冷凍年菜，以「