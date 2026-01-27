南韓人氣女團IVE成員張員瑛再度因為「喝手搖飲」掀起話題！近日她在直播中現身品嚐中國手搖品牌霸王茶姬，一口氣試喝4款含咖啡因飲品：桂馥蘭香、伯牙絕弦、青青糯山、花田烏龍，邊喝邊露出超真實反應，畫面在社群瘋傳，再度印證她「喝什麼紅什麼」的帶貨體質，也讓粉絲笑稱她根本是行走的手搖飲話題製造機。
張員瑛狂喝4杯霸王茶姬 被青青糯山驚豔
張員瑛1月24日到廣州舉辦簽名會，因為沒有太多時間看菜單，就請工作人員多叫外送，一口氣點了4杯的霸王茶姬，冷熱飲都有，分別是桂馥蘭香、伯牙絕弦、青青糯山、花田烏龍，她每試喝一杯都被驚豔，好奇到拆開杯子檢查，直喊：「真的好好喝！」說自己是在開《員瑛茶飲吃播》。
特別讓張員瑛滿意的是青青糯山，它是一款以綠茶為基底，融合糯米香草的奶茶，喝到她愛不釋手，還直播到一半關掉鏡頭打開翻譯軟體查詢成分，「這太棒了，我要開翻譯軟體，這是怎麼回事？我要把它帶回韓國！」讓網友笑稱張員瑛居然為了奶茶退播。她最後喝到瞳孔地震、頻頻開心到摀嘴，「遇見了，今天遇見心意合拍的朋友！」但也因為一口氣喝4杯咖啡因飲品，網友都笑喊她應該是不用睡了。
張員瑛是手搖野生代言人 到台灣都要喝
其實張員瑛過去每次都會和手搖飲扯上關係，也幾乎都會引發品牌與粉絲圈的連鎖效應，去年AAA期間，她雙手拿手搖飲的照片與表情包在Threads上瘋傳，不少粉絲狂問「到底喝哪一家」，也意外讓老賴茶棧的招牌冬瓜檸檬成為焦點。老賴茶棧隨後也順勢推出系列應援活動，不只祭出買一送一優惠，還在1月10日金唱片當天讓全台門市同步輪播IVE與金唱片入圍歌手的熱門歌曲，直接把飲料店變成粉絲應援據點，話題度爆棚。
去年2025年6月IVE來台開唱時，張員瑛一句想喝「西瓜烏龍茶」，同樣掀起手搖飲搶喝潮！她在高雄世運主場館點名想喝這款台灣限定果茶，還笑：「我第一次聽到這款飲料，感覺只有高雄有。」瞬間讓珍煮丹的西瓜烏龍茶賣到缺貨。後來有網友補充，其實類似搭配在其他手搖品牌也喝得到，但「張員瑛同款」的標籤早已成功把話題炒到最高點，除了「帶貨女王」的封號，再讓粉絲封她為「野生代言人」。
資料來源：微博
