▲曹西平與包偉銘（中）相愛相殺多年，今包偉銘低調現身，送昔日戰友最後一程。（圖／記者葉政勳攝影）

藝人曹西平（四哥）今（27）日在臺北市立懷愛館景明廳舉行名為【率真・謝幕】追思會，許多粉絲、圈內好友都來送他最後一程；據悉，曹西平的三哥並未出席。追思會結束後，曹西平遺體送往火化，骨灰以花葬方式安置在陽明山上。而吳宗憲今日雖未現身，不過有送上花籃致意，他透露：「我前兩天已經有到靈堂去跟他聊天。」曹西平生前喜歡熱鬧，今追思會上前嫂嫂龍千玉、好友黃嘉千、丁寧、包偉銘、黃鐙輝、董至成陸續前來，親自送他最後一程；另外小S、胡瓜、吳宗憲、許效舜也都送上花籃致意，不過現場未見到曹西平三哥曹南平。吳宗憲今日雖未現身，不過有送上花籃致意，他透露：「我前兩天已經有到靈堂去跟他聊天。現場所有人笑著掉眼淚，所有人都愛他，也希望他可以輕鬆放下一切，順順利利的往天堂飛去！」追思會上，龍千玉才一開口就忍不住哽咽落淚，她說：「對不起，四哥應該不想看到我哭，我很謝謝四哥在我最軟弱、無助的時候當我的靠山，給我最大支持，讓我有勇氣不斷在歌壇走下去。」因為認識對方讓她有了不一樣的命運，雖然曹西平離開了，但一直在大家心中，用不同的方式陪伴。這場追思會最獨特的環節，在於每位入場的粉絲與賓客都將獲贈一枚「紀念哨子」。哨子不僅是曹⻄平在《來電50》與各大綜藝節目中，以「嗶嗶嗶」口頭禪聞名的招牌標誌，在本次追思會中被賦予了神聖的意義。