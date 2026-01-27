我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平今日舉辦追思會，周思潔（如圖）一提到曹西平更忍不住哽咽：「他是一位傑出的唱跳歌手。」（圖／記者葉政勳攝影）

資深藝人曹⻄平（四哥）於今（27）日在臺北市立懷愛館景明廳舉行名為【率真・謝幕】曹⻄平 追思會。這場活動不被定義為傳統的告別式，而是四哥演藝生涯的「最後一場演唱會」。 一早圈內好友龍千玉、黃嘉千、丁寧、包偉銘、黃鐙輝陸續前來致意。周思潔一提到曹西平更忍不住哽咽：「他是一位傑出的唱跳歌手。」另外，董至成受訪時提及兩人私下交情，坦言曹西平生活「很自律，也很孤獨」。好友陳凱倫受訪時感慨：「他就是刀子嘴豆腐心的好人。」而黃鐙輝也透露曹西平是他演藝路上的重要貴人，曾鼓勵他千萬不要放棄夢想，更替他舉辦人生第一場演唱會。與他同期出道的歌手周思潔，近期看著許多電視新聞播放曹西平生前的畫面，忍不住哽咽說：「我很讚嘆，他無論是歌聲、舞蹈都很頂尖，我也很慚愧，直到最近才知道他是這麼這麼傑出的藝人。」董至成則回憶，曹西平一路走來都很愛漂亮，「他是一個真性情的人，不想麻煩別人」，希望他在天堂能繼續活出偶像歌手的樣子。提到私下交情，董至成表示對方曾邀請他到家中作客，透過那次機會，驚訝發現曹西平私下生活「很自律，也很孤獨」。這場追思會最獨特的環節，在於每位入場的粉絲與賓客都將獲贈一枚「紀念哨子」，哨子不僅是曹⻄平在《來電50》與各大綜藝節目中，以「嗶嗶嗶」口頭禪聞名的招牌標誌，在今日更被賦予了神聖的意義。