▲龍千玉（戴墨鏡）與曹西平感情親如家人。（圖／記者葉政勳攝影）

資深藝人曹⻄平（四哥）於今（27）日在臺北市立懷愛館景明廳舉行名為【率真・謝幕】曹⻄平 追思會，與他感情親如家人的龍千玉，稍早上台致詞，她先向所有親友鞠躬道謝，才開口說沒幾句就淚崩，「我很謝謝四哥在我最軟弱、無助的時候當我的靠山」，直言因為認識四哥，讓她有了不一樣的命運。另外，龍千玉也透露曹西平生前總叮嚀大家要孝順，至今仍讓她謹記在心。龍千玉淚崩 感謝曹西平：讓我有了不一樣的命運龍千玉才一開口就忍不住哽咽落淚，她說：「對不起，四哥應該不想看到我哭，我很謝謝四哥在我最軟弱、無助的時候當我的靠山，給我最大支持，讓我有勇氣不斷在歌壇走下去。」因為認識對方讓她有了不一樣的命運，雖然曹西平離開了，但一直在大家心中，用不同的方式陪伴。龍千玉表示，對曹西平印象最深刻的是，他總會提醒大家一定要孝順。她也提到四哥生前常常誇獎乾兒子小俊是很好的兒子，很體貼、孝順，更曾透露「為什麼我對小俊這麼好？因為他在我最低落的時候，小俊不僅在我身旁」。曹西平坦言自己付不出薪水，要小俊離開，但他卻不離不棄，在客廳沙發上睡了半年，不求任何代價、無私的陪伴他，讓龍千玉感謝說：「還好有小俊這個沒血緣但最棒最溫暖的好孩子。」讓全場聽了鼻酸。