我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平（如圖）告別演唱會，Jeremy在台上回憶與他的過往。（圖／記者葉政勳攝）

資深藝人曹西平在今（27）日於臺北市立懷愛館景明廳舉行名為【率真・謝幕】曹西平追思會，並透過直播讓不能到場的粉絲一起在他最後演唱會送曹西平最後一程。稍早，曹西平的乾兒子Jeremy（小俊）上台述說對他的思念，並淚憶他過往的操心，驕傲喊：「身為四哥的孩子我很光榮」。Jeremy在稍早上台回憶與曹西平的過往，哽咽回憶曹西平對自己的嘮叨、操心、叮囑。Jeremy透露曹西平只要在家，就會親自下廚煮飯給他吃、出國工作也會一直傳訊息關心、還會幫他洗衣服跟襪子，把Jeremy照顧的無微不至。最後，Jeremy向曹西平喊話：「身為四哥的孩子我很光榮，身為孩子爸爸的你一定很驕傲，你可以放心了。傷心歸傷心，但日子，我們會好好過下去」，並希望曹西平不要再擔心，感謝他給自己滿滿的愛。Jeremy也感謝所有在曹西平過世後，幫助自己的人，「如果沒有你們，我真的撐不過來」。他透露曹西平曾說過若自己有一天怎麼了，「希望事情可以簡單一點、快一點，燒一燒」，並表示曹西平最放不下的就是自己跟耳環店，「他常掛在嘴邊的一句話是：『傷心歸傷心，生氣歸生氣，日子還是要過下去』。這句話，不只是說給別人聽，也是他一輩子真正做到的事」。Jeremy表示曹西平常常說要多跟自己說話，不然等到他哪天不在，就再也聽不到，因此Jeremy非常珍惜與曹西平相處的時間，「不是因為他是誰，而是因為他對生活，對人，真的活得非常認真」。Jeremy透露曹西平不只照顧他，還會照顧店裡所有員工，常常自己掏錢煮飯、做麵包給大家，「他怕大家為了吃飯花錢，不敢吃、不敢買」，展現細心又體貼的一面，「四哥教會我們的，不是多厲害的道理，而是最重要的幾件事：孝順、溫柔，還有善待身邊的每一個人」。Jeremy表示自己身體不好，一直很擔心會是曹西平送他，「 四哥經歷了太多難過的事情我不希望他會很難過」。他也因此慶幸自己可以為曹西平做更多，「不讓他再獨自一個人面對難過，我引以為傲的做到了」，並承諾會好好生活，不讓曹西平失望。