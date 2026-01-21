資深藝人曹西平於去年底離世，其生前高達千萬的房產流向成為外界關注焦點。近日相關不動產交易紀錄正式曝光，證實曹西平生前早已實踐「不留遺產給曹家人」的承諾，透過「關係人交易」方式，將位於新北市三重的住處以低於市價的1800萬元，實質移轉給一名吳姓自然人，應該就是與他相伴多年的乾兒子Jeremy（小俊）。

曹西平三重房產早脫手　1800萬「平價」轉賣

根《ETtoday新聞雲》報導，曹西平生前居住於新北市三重區一處坐落於河岸第一排的社區大樓，屋齡約15年。根據實價登錄紀錄，該戶房產權狀合計48.4坪、含1個車位，是曹西平在2012年花1720萬元購入的，當時拆算單價約36.1萬元。

但該筆房產已於2023年11月悄悄過戶給一名吳姓自然人，應該就是吳姓乾兒子Jeremy。雙方以「關係人交易」完成房屋買賣，總價僅掛出1800萬元。房仲專家指出，以當時當地單價約45至50萬元的行情估算，該物件總價應落在2250萬元左右，曹西平卻以低出行情約450萬元的價格，幾乎是當年購入的金額「平轉」賣出，由此可看出他的貼心。

▲曹西平生前透露自己死後遺產不給任何姓曹的人處理，會立遺囑把遺產都給平常照顧他的乾兒子。（圖/曹西平臉書）
▲曹西平（右）與乾兒子（左）感情極佳，同居超過8年。（圖／曹西平臉書）
曹西平交易2大細節超貼心　全為乾兒子考量

不動產專家進一步分析，曹西平並非隨意設定成交價格，這筆1800萬元的交易隱含了相當專業的資產規劃，因為Jeremy以買賣名義取得房產、接手房貸，能獲得比直接贈與更佳的銀行授信與貸款成數。還有，曹西平刻意不將價格報得過低，是為了避免Jeremy未來若欲售屋時，因購入成本太低而面臨沈重的「房地合一稅」課徵。

比親人更像親人！曹西平、Jeremy羈絆超越血緣

曹西平生前與Jeremy情同父子，不僅同住多年，更曾出資協助對方創業開飾品店。由於Jeremy名下已承接該房產貸款，且過戶手續早於曹西平離世前2年便啟動，這讓原本可能引發的「特留分」等家族爭產爭議，在法律層面上降至最低。曹西平的「超前部署」，想必會成為Jeremy一生都沒齒難忘的恩情。

▲資深男星曹西平今（30）日驚傳猝逝，享壽 66歲，遺體於今日下午1時50分在板橋殯儀館進行司法相驗，乾兒子Jeremy與女友一同抵達，整個流程約於下午2時35分結束。（圖／記者葉政勳攝影）
▲乾兒子Jeremy（左）在曹西平過世後，著手操辦其喪事。（圖／記者葉政勳攝）
▲曹西平生平檔案（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲曹西平生平檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

