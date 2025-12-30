資深藝人曹西平昨（29）日在新北三重的住處猝逝，享壽66歲。曹西平過去最為人所知的就是他都會自備一哨子上節目，跟來賓鬥嘴吵不停時，經常靠吹哨來壓制對方，讓粉絲笑翻。過去曹西平上節目《大小愛吃》就分享過自己愛帶哨子上通告的原因，主要是怕來賓七嘴八舌太吵，他要「管秩序」；曹西平更笑說有時候忘記帶哨子出門還會沒安全感，讓小S笑翻。
曹西平帶哨子上節目原因曝光 原來是為管秩序
曹西平過去曾上大、小S（徐熙媛、徐熙娣）姊妹花主持的美食談話節目《大小愛吃》，當天小S就搶走他的哨子，讓他專心做菜，平常盛氣凌人的曹西平失去哨子後，居然顯得有點無助，讓大、小S全笑翻，同時也好奇曹西平堅持帶哨子上通告的理由。
曹西平解釋，「因為以前上節目，一開場都有10個歌星，每個都要講話，那有些人講話又很難笑，瓜啦瓜啦講很久，然後我就會吹口哨（罵他）你不要再講啦！」這種時候他就覺得哨子很方便，可以快速吸引大家的注意力，聲音又可壓過對方。哨子也因此成為曹西平上節目的安全感來源，他說自己有時出門忘記帶哨子，還會感到不安。
曹西平家中猝逝 乾兒子操辦後事
而曹西平昨日在住家中身亡，同居的乾兒子Jeremy當時剛從日本旅遊回來，看到曹西平倒臥在電腦桌附近，猜測他應該是在電腦桌趴睡時猝死。據悉，曹西平有高血壓的問題，但他沒特別去看醫生，加上最近天氣寒冷，初判這可能就是曹西平的死因。Jeremy則表示告別式及靈堂都還在安排中，若有進一步規劃會通知外界。
曹西平人生謝幕 哨子是武器也是保護色
其實回頭看曹西平的一生，他嘴上常常犀利、舞台上愛鬧哄哄，哨子彷彿是他的武器，但也是他的保護色；越是張牙舞爪的人，內心往往越在意秩序、害怕失控。直到今日，他的死訊突然公開，觀眾才發現，那些看似「吵鬧又煩」的瞬間，其實都是他努力讓自己被看見、被記住的方式。或許人生本來就沒有所謂完美退場，但能留下大家的笑聲與記憶，對藝人來說，已經是一種最溫柔的謝幕了。
【曹西平 享壽66歲】
生日：1959年2月12日
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套
影片來源：GTV八大電視YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
曹西平過去曾上大、小S（徐熙媛、徐熙娣）姊妹花主持的美食談話節目《大小愛吃》，當天小S就搶走他的哨子，讓他專心做菜，平常盛氣凌人的曹西平失去哨子後，居然顯得有點無助，讓大、小S全笑翻，同時也好奇曹西平堅持帶哨子上通告的理由。
曹西平解釋，「因為以前上節目，一開場都有10個歌星，每個都要講話，那有些人講話又很難笑，瓜啦瓜啦講很久，然後我就會吹口哨（罵他）你不要再講啦！」這種時候他就覺得哨子很方便，可以快速吸引大家的注意力，聲音又可壓過對方。哨子也因此成為曹西平上節目的安全感來源，他說自己有時出門忘記帶哨子，還會感到不安。
而曹西平昨日在住家中身亡，同居的乾兒子Jeremy當時剛從日本旅遊回來，看到曹西平倒臥在電腦桌附近，猜測他應該是在電腦桌趴睡時猝死。據悉，曹西平有高血壓的問題，但他沒特別去看醫生，加上最近天氣寒冷，初判這可能就是曹西平的死因。Jeremy則表示告別式及靈堂都還在安排中，若有進一步規劃會通知外界。
曹西平人生謝幕 哨子是武器也是保護色
其實回頭看曹西平的一生，他嘴上常常犀利、舞台上愛鬧哄哄，哨子彷彿是他的武器，但也是他的保護色；越是張牙舞爪的人，內心往往越在意秩序、害怕失控。直到今日，他的死訊突然公開，觀眾才發現，那些看似「吵鬧又煩」的瞬間，其實都是他努力讓自己被看見、被記住的方式。或許人生本來就沒有所謂完美退場，但能留下大家的笑聲與記憶，對藝人來說，已經是一種最溫柔的謝幕了。
生日：1959年2月12日
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套
影片來源：GTV八大電視YouTube