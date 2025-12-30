我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平說自己帶哨子上節目，是因為以前節目人多嘴雜，他只能靠吹哨子管秩序，抓住眾人目光。（圖／GTV八大電視YouTube）

因為以前上節目，一開場都有10個歌星，每個都要講話，那有些人講話又很難笑，瓜啦瓜啦講很久，然後我就會吹口哨（罵他）你不要再講啦！

▲曹西平身上經常掛著一個哨子，這是他的安全感來源。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）