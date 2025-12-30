我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平年輕時靠藝工隊出道，當了歌手後工地秀更是接到手軟。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）

▲曹西平（右）和羅時豐（左）都是當時秀場的火紅人物。（圖／羅時豐牛棚、曹西平的粉絲愛團臉書）

▲曹西平生平檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

66歲資深藝人曹西平昨（29）日晚間於住家猝逝，震驚演藝圈。曹西平過去靠著加入藝工隊到處表演，因此走紅，退伍後他發行自己的專輯，在秀場頗具人氣。他曾透露當時1天能賺8-10萬，如果一個月天天上班，月收入就超過280萬元，而且酬勞全是拿現金，這讓曹西平年輕時就攢下不少積蓄，可惜晚年全花在家人身上，令人唏噓。曹西平對於往事從不吝嗇分享，過去他就曾大方直言，自己當年在做工地秀時，一天能賺8到10萬，收入相當驚人，換算成月薪大概上看280萬元。台語歌王羅時豐日前也在自己的YouTube頻道中坦言，當時工地秀表演酬勞全都是拿現金，沒有稅務問題，也難怪許多做過秀場的老藝人都賺了不少錢。除了曹西平、羅時豐外，當年秀場的代表人物還有獲得「南豬北張」封號的豬哥亮和張菲，以及在中部特別有名的老藝人邢峰，其他還包含高凌風、倪敏然、費玉清、余天、陳美鳳、江蕙、蔡琴、賀一航、黃西田等等，這些資深藝人在1980年代紅透半邊天，每個人都賺進大把鈔票。而曹西平過去都將收入交給媽媽打理，賺到錢後很快就在台北精華地段置產，以為日子會一直順遂下去，怎料父母過世後他才發現，父親名下5棟房產都有抵押給銀行。曹西平當時每個月要繳14萬9千元的還款才能保住房子，但其他手足都不願意出錢，讓曹西平心力交瘁，累到身體一度出狀況，「鬼剃頭」掉髮。最終曹西平只能陸續變賣房產換錢，只剩下三重一套自住宅，生活一度落魄到他想不開，但後來靠著友人的鼓勵，在2010年重返演藝圈。曹西平也因為頻頻登上節目《康熙來了》，靠著幽默毒舌的形象2次走紅，成為老中青三代都知曉的資深藝人。因此如今曹西平傳出死訊，也讓粉絲格外不捨，只能紛紛湧入曹西平的臉書留言，希望他一路好走。【曹西平 享壽66歲】生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套