資深男星曹西平昨（29）日在睡夢中猝逝，消息震驚演藝圈。喜劇演員、脫口秀網紅「歐耶老師」今日中午則突然在Threads發文，表示：「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我」。被質疑是在蹭曹西平熱度、消費死者，因此遭到網友砲轟。對此，歐耶老師下午火速發文道歉，「這次真的考慮不周，做了很糟糕的示範，還讓有人覺得為什麼死的不是我，真的很抱歉。」
歐耶老師發文：走的不是我！挨轟消費曹西平
歐耶老師過去經常自嘲撞臉董至成、曹西平，沒想到在曹西平死訊曝光後，他竟因此發文，「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我」，疑似想蹭熱度，引起網友撻伐。不少人留言痛批歐耶：「超難笑， 怎麼台灣人那麼愛消費死者」、「這幽默程度0分，不好意思，你的自介可能都比這則脆文好笑」、「第一，沒人認識你；第二，人家過世干你屁事」。
歐耶隨後也自覺不妥，在留言區補充回應，「對不起，因為一早有人tag我、私訊關心，我才這麼說的。讓大家覺得不舒服、消費曹大哥，十分抱歉。晚點會刪文，感謝大家指教」。
歐耶老師火速道歉：做了很糟糕的示範
不過歐耶的這段道歉並沒有平息怒火，網友還是持續砲轟他消費死者、蹭熱度。歐耶因此又單獨發了一篇Threads貼文致歉，「這次真的考慮不周，做了很糟糕的示範，還讓有人覺得為什麼死的不是我，真的很抱歉」，並強調自己已在深刻檢討中。
歐耶老師走鐘獎超時也曾被罵 自認效果差
歐耶老師本名曾彥豪，是台灣知名的即興喜劇演員，也當過企業講師、兩性關係顧問，IG有2.3萬粉絲追蹤。而這並非歐耶第一次引起爭議，去年歐耶在走鐘獎頒獎典禮上，就因超時演出被罵；當時歐耶也出面道歉，並解釋超時也是表演的一環，很抱歉沒達到預期的效果，「我讓期待笑點的觀眾失望了、讓被點到的創作者尷尬、讓主辦單位無端承受壓力。」
來源：歐耶老師Threads
