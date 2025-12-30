資深男星曹西平昨（29）日在睡夢中猝逝，享壽66歲。曹西平過去曾在節目《豬哥會社》分享自己減肥的故事，他說自己一度胖到100多公斤，是助理阿凱勸他減肥。因為他爸爸昏迷在家時，也是體重破百斤，醫護人員加上阿凱跟曹西平都差點抬不動他爸爸，這讓曹西平意識到減肥的重要性，不希望自己哪天昏倒別人也抬不起來，因此他才努力瘦身，最終減下32公斤。
曹西平減肥32公斤原因鼻酸 怕昏倒沒人抬得動
曹西平多年前在節目上提到自己減肥32公斤的原因，他說助理阿凱某天問他，「曹大哥，你記得你爸爸昏倒的時候嗎？你爸爸100多公斤，我們4個人加起來都沒力氣把他抬到救護車」。曹西平回憶當時的情況，他跟阿凱加上2名救護人員想把昏迷的爸爸送醫，移動起來確實很艱難，阿凱不希望曹西平有朝一日也要面臨這樣子的處境，因此勸他減肥。
曹西平也將阿凱的話放在心上，所以開始努力瘦身，最終從108公斤減到76公斤，並在2010年從泰國回台，正式重返演藝圈。體重變苗條後，曹西平心態也變得健康，慢慢走出憂鬱症低潮，也靠著毒舌、愛吐槽的幽默個性，再度在電視圈走紅。
曹西平家中猝逝 乾兒子Jeremy將操辦後事
不料陪伴曹西平10多年的阿凱2011年竟因猛爆性肝炎離世，一度讓曹西平悲痛不已。而阿凱生前囑託後輩Jeremy繼續照顧曹西平，Jeremy也因此與女友搬去跟曹西平同住，照料他起居。
雖然Jeremy與曹西平沒血緣關係，但曹西平早已將Jeremy認為乾兒子，並強調死後遺產不留給曹家人，要全部給Jeremy。而曹西平的死訊也是Jeremy在粉專代為發布的，如今他也將代替曹西平的家人，替曹西平操辦後事，送曹西平最後一程。
【曹西平 享壽66歲】
生日：1959年2月12日
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套
影片來源：豬哥會社YouTube
影片來源：豬哥會社YouTube