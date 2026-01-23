我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉致妤分享治喪小組為曹西平追思會準備的海報。（圖／劉致妤 Shadow Liu臉書）

▲劉致妤過去是知名童星，還曾赴日本發展。（圖／《靈幻少女》劇照）





66歲資深藝人曹西平（四哥）去年12月29日過世，乾兒子小俊（Jeremy）召集與曹西平有交情的好友們組成治喪小組，替他操辦後事，男星劉至翰的胞妹劉致妤也在此其中。劉致妤日前發文，表示自己深夜都會看著曹西平的照片說話，結果就夢到曹西平，「」，這畫面讓劉致妤鼻酸。劉致妤21日在臉書發文，分享為曹西平追思會製作的海報，表示這是自己最愛的一張。劉致妤也透露，她夜深人靜的時候都會對著曹西平的照片說話，「問他這樣的呈現方式滿意嗎？在夢裡四哥還是像平常一樣喝著10元的麥香紅茶，叫我要好好照顧自己。」與曹西平相處的點滴歷歷在目，劉致妤鼻酸地說：「」。粉絲也紛紛湧入留言，緬懷曹西平，「海報做得非常好！很有四哥的風格，相信四哥在天之上會喜歡的」、「四哥一路好走」、「曹大哥一定很感謝你們為他做的所有準備」。劉致妤不僅是劉至翰的胞妹，過去也曾闖蕩演藝圈，以童星身分出道，拍過電影《新桃太郎》、《新十二生肖》、《靈幻少女》、《鬼來電2》，許多觀眾都對她不陌生，但現年47歲的劉致妤已經淡出影壇，僅偶爾上一些綜藝節目通告。而曹西平的告別式將在1月27日上午10點半舉行，小俊日前發布公告時就坦言，舉辦這場追思會他內心也很經歷了很多糾結與掙扎，「熟悉四哥的人都知道，他是一個很怕麻煩別人的人，他曾經說過，人走了就走了，安安靜靜的就好。所以，我一度也不確定，現在我們決定要辦這場追思會，到底是不是他喜歡的？」但後來小俊轉念一想，「他一生熱愛舞臺，熱愛表演，更熱愛那些支持他一輩子的粉絲們——也就是他口中的『衣食父母』。所以，我們最終決定，這一次不辦傳統的喪禮，而是要為四哥辦一場屬於他的『最後演唱會』」。小俊呼籲前來參加的粉絲們不用穿的太嚴肅，「四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣。」小俊更貼心準備了許多哨子，要發給前來參與的粉絲，希望能給大家留個念想。畢竟曹西平生前最喜歡帶著哨子跑通告，這已經成了他的標誌性小物。