▲比莉（如圖）歡渡74歲生日，她表示要回歸歌壇，推出新作〈阿福羅火山〉。（圖／環球音樂提供）

歌手比莉（Billie）今（27）日歡慶74歲生日，她送給自己的生日大禮，就是再度回歸歌壇，宣布推出全新滾燙舞曲〈阿福羅火山〉。兒子周湯豪看傻眼，忍不住私下問媽媽：「怎麼不去遊山玩水、悠閒吃下午茶就好？」沒想到比莉霸氣又不失幽默地回嗆：「哈哈，你是怕我比你『炸』嗎？」超有活力地回應兒子，可說是樂壇爆發力十足的活火山。比莉始終對音樂保持著純粹的熱愛，她感嘆目前華語樂壇少見她鍾愛的潮流風格，於是決定親自上陣推廣。這次的新歌〈阿福羅火山〉主打「NJS」（New Jack Swing）曲風，融合Funk、R&B與Hip-Hop，這種被稱為「會Swing的Funk」、曾是麥可傑克森的愛用風格，近期韓國當紅女團NewJeans也推出過類似作品。為了這首歌，唱片公司特別舉辦三天三夜的女王創作營，比莉擔任地下監製天天探班，最終誕生了這首讓她滿意的復古舞曲。新歌將於1月28日至30日在HIT FM電台全球首播。既然傳奇女王回歸，兒子周湯豪自然義不容辭。比莉表示，原本不好意思麻煩工作滿檔的兒子，但周湯豪自動排開行程擔任MV導演，且在片場以魔鬼標準要求，每個鏡頭都要求重來十幾次。身兼造型師的比莉也沒閒著，一手包辦自己與12位舞者的服裝造型。令人敬佩的是，比莉在拍攝前夕不慎閃到腰，當天是靠著吃肌肉鬆弛劑、敷熱敷袋咬牙硬撐，但只要鏡頭一開，她馬上敬業地表演，完全看不出痛楚。製作人廖偉傑忍不住讚嘆：「比莉姐是我遇過最喜歡進錄音室的藝人，充滿活力。」團隊也趁著MV拍攝空檔，送上象徵「活火山」的蛋糕為她慶生。比莉開心表示：「我喜歡工作，不喜歡閒下來，最近遇到很多老朋友，好像回到以前那個年代！」這位74歲的潮流女王，正準備用她的音樂與熱情，再次燙平世代鴻溝，帶領全民一起熱鬧搖擺。