2026年台南奇美博物館重磅大展，今《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）正式開展，門票價格、營業時間、展期到什麼時候？快速預約、交通一次整理。獨家引進大英博物館280件展品，以「王權視角」劃分七大展區，小至僅2公分的精巧金飾、到重達2噸的宏偉石像，尤其一次罕見來台總計達28噸的巨型石雕，讓人有如置身神廟與法老陵墓般震撼。
奇美博物館《埃及之王：法老》門票價格！營業時間、展期到什麼時候？
奇美博物館《埃及之王：法老》門票分為主題票、一般票。現場售票1月29日啟售，售票時間9:15-16:30現場服務台、自動售票機，限購當日票（限量）依展廳人流情況排隊入場。
「主題票」
◾️早鳥票 380元（售罄）
◾️開幕限定票 2500元（售罄）
◾️週三藝享票 2000元（官網獨賣）
▲每月一次封館 深度觀展體驗：低人流、高品質，豐富套裝提供深度觀展體驗！
封館日期：2月4日、3月11日、4月15日、5月13日、6月10日、7月15日、8月12日、9月9日、10月14日、11月4日、12月2日
▲豐富套裝內容，限量販售
1、《埃及之王：法老》當日特展門票乙張
2、特展紀念悠遊卡乙張 (款式隨機)
3、看展攻略講座：週三獨享，時長約30分鐘；購票時需選擇講座場次，請提前報到
場次10:30、13:30、14:30
4、導覽手冊乙本
5、專屬提袋乙個
▲優惠好康
1、常設展當日自由參觀
2、當日體驗VR《消失的法老》，享現場加購價500元 （原價800元）
購票時需選擇場次，請提前15分鐘報到。※建議預留至少3小時，才能完整暢遊「特展+常設展+VR體驗」
▲請依購票選擇的日期入場
週三館內餐飲服務：7-ELEVEN、義薩芭蒂義式餐廳。其他餐飲不開放，不便之處敬請見諒。
「一般票」
◾️全 票 580元
一般民眾適用
◾️優惠票 480元
▲7-22歲：限持附有照片及出生年月日之有效證件
▲65歲以上：限持附有照片及出生年月日之有效證件
▲設籍台南市者：限持身分證
▲於台南市就讀之學生：限持政府立案之台南學校有效學生證者；不適用於空中大學、在職進修、社區大學、學習／語言中心
▲長榮航空旅客：限持2026年長榮航空登機票證至博物館現場服務台購票
▲台新卡友：限持台新卡至博物館現場服務台刷卡購票
◾️免 費（憑證入場）
▲未滿7歲：限持附有照片及出生年月日之有效證件
▲持身心障礙手冊者及陪同者一名（須同時入場）
▲持有效期內之觀光局核發導遊／領隊證者
《埃及之王：法老》展覽時間、地點！6大購票平台一覽
◾️展出地點：奇美博物館 一樓特展廳
◾️展覽日期：2026年1月29日至2027年1月10日
◾️除每週三、除夕休館。2026年休館日2/4、3/11、4/15、5/13、6/10、7/15、8/12、9/9、10/14、11/4、12/2，限持《埃及之王：法老》特展之當日週三藝享票者入館
◾️展覽時間：9:30-17:30（特展最後入場時間16:30）
◾️票價：「一般票」全票580元、優惠票480元，「週三藝享票」2000元（官網獨賣）
◾️官網購票網址：https://chimeimuseum.fonticket.com/ticket/regular_BM
◾️其他售票平台：Klook、KKday、ibon、Trip.com、易遊網、雄獅旅行社、高鐵國旅聯票
埃及展「快速預約入場」全新服務！
只要持有奇美博物館《埃及之王：法老》特展票券，包含全票、優惠票、早鳥票等，皆可於奇美博物館官網提早預約場次，到時候即可快速入場、省時通關好方便；當然已購票但未提前預約場次的民眾，也能自由彈性到館、現場依序排隊入場。
◾️如何預約？
進入奇美博物館官網系統填寫資料（含票號或訂單編號），請民眾先確認購買的票券有無選定日期，點入「有選定日期」或「無選定日期」的指定連結後，填寫資料、選擇時段即完成。
若同行有免費資格者，請計入預約人數。預約完成後，將發送通知信至您的信箱。「免費資格」為未滿7歲／持身心障礙手冊者及陪同者一名（須同時入場）／持有效期內之觀光局核發導遊/領隊證者。
提醒大家，凡持「開幕限定票」、「週三藝享票」的民眾，因票券已包含參觀場次，無需再進行快速入場預約。
◾️可預約參觀日期
可預約的參觀日期開放至2026年6月30日，後續參觀日期將於開展（2026年1月29日）後逐步開放。
◾️如何入場？
預約資格將為參觀者保留15分鐘，逾時依現場人流排隊入場。入場時須同時出示：
1、預約成功畫面或提供預約者手機號碼。
2、特展門票（優惠票需出示證件；免費資格者無須持票但需憑證入場）。
園區停車場至博物館入口步行約15分鐘，建議提前出發。
◾️預約修改或取消
可於入場日期的前一日23:59前，透過預約成功通知信的「查看更多」返回系統進行修改或取消。舉例：若預約2月12日9:30時段，須於2月11日的23:59前變更完成（僅能修改尚有名額的日期／場次）。
奇美博物館表示，特展《埃及之王：法老》特別新增的「快速入場預約」，是為已購票民眾設計的便利服務，無強制性，旨在分散人潮、縮短現場等待時間，使展場動線更順暢、提升整體參觀品質。提醒大家，尖峰時段可能需要耐心等候。
奇美博物館交通資訊！台鐵、高鐵、開車、停車場一覽
「台鐵」
◾️台南保安火車站 > 步行約 15 分鐘抵達
◾️台南保安火車站 > 保安轉運站 搭乘公車（紅3、紅3-1、紅4）
「高鐵」
奇美博物館攜手台灣高鐵，即日起限量開賣85折「高鐵國旅聯票」
專屬優惠。凡購買《埃及之王：法老》特展聯票， 即可享高鐵85折交通優惠，並贈送一份台南好禮。
◾️高鐵台南站 > 轉乘 台鐵沙崙線 至 保安火車站 > 步行約15分鐘抵達
◾️高鐵台南站 > 轉乘 台鐵沙崙線 至 保安火車站 > 保安轉運站 搭乘公車（紅3、紅3-1、紅4）
◾️高鐵台南站 > 搭乘 高鐵快捷公車（H31台南市政府線）約15分鐘抵達
「台南航空站」
◾️台南航空站 > 搭乘公車（5號、紅3、紅3-1）約10分鐘抵達
「公車」
◾️幹支線公車－紅線：（紅3、紅4）、都會公園藝文公車：（紅3-1）（僅例假日行駛）
◾️市區公車：5號
◾️高鐵快捷公車：H31台南市政府線
開放非高鐵旅客收費搭乘，市區各站需使用電子票證或投現付費上下車；高鐵旅客維持免費搭乘優惠，不需刷卡或投現，請配合提供高鐵票根或查驗票事宜。
◾️高雄客運：239、8042（原E07，僅例假日部分班次行駛）、8046（原E08）
「自行開車」
◾️高速公路：國道1號或3號 > 台86號東西快速道路（往西／台南方向）> 於台南交流道下 > 台一線（往台南市方向）> 奇美博物館
◾️省道：台一線 342 公里即為奇美博物館
想看更多「奇美博物館《埃及之王：法老》」相關新聞
奇美博物館《埃及之王：法老》七大展區！陵墓棺柩、黃金銘牌開箱
奇美博物館埃及展紀念品！娃娃吊飾、木乃伊貓扭蛋 40款價格清單
奇美博物館埃及展「門票今12:00」官網開賣！看法老購票QA全解答
資料來源：奇美博物館、大英博物館
