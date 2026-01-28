台南奇美博物館《埃及之王：法老》明1月29日開始展出大英博物館重磅大展《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt），今（28）日《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱七大展區！有如走進法老陵墓，直擊神廟守門人亞赫摩斯的棺柩底座、烏里倫普塔墓室的祭堂牆面、拉美西斯二世巨像的拳頭、黃金銘牌、拉神之子浮雕殘片等精選推薦展品一次看。
奇美博物館獨家合作大英博物館，2026年特展《埃及之王：法老》1月29日開展，特別打破傳統編年敘事、以「王權視角」為主軸展出逾280件稀珍文物，搭配色彩與聲光，揉合出尼羅河、神廟與墓室的空間意象，氛圍感十足，強化觀眾對古埃及法老王權世界的理解，讓人感受法老從統治到追求永生之路。
豐富而多元的展品，範圍涵蓋黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築、棺木與文書信件等，從工藝精巧僅2公分的金飾、到重達2噸的宏偉石像，尤其一次罕見來台總計達28噸的巨型石雕，震撼磅礡，是歷年埃及法老文物來台規模之最！
奇美《埃及之王：法老》特展歷史橫跨近3000年，從古埃及第三王朝至滅亡後的羅馬時期，領略拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老統治期間的文物。奇美表示，雙方洽談了一年多、99%展品首度在台亮相，館方形容，今天就像是實現已故創辦人許文龍先生遺願——讓台灣大眾「不用出國就能欣賞西洋藝術」。
奇美博物館《埃及之王：法老》七大單元！展區介紹
這次奇美博物館《埃及之王：法老》策展以「帝王視角」出發，透過七大主題──「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」，探索法老的多元角色。
法老既是宗教最高的領袖，神與人的中介、神廟的大祭司，更是萬眾臣服的國家統帥、攻無不克的偉大戰士。人們熟悉的金字塔、神廟、黃金寶藏、人面獅身像等，幾乎都與法老密不可分。
奇美《埃及之王：法老》第一單元、埃及：法老的國度
《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱七大展區！有如走進法老陵墓，直擊神廟守門人亞赫摩斯的棺柩底座、烏里倫普塔墓室的祭堂牆面、拉美西斯二世巨像的拳頭、黃金銘牌、拉神之子浮雕殘片等精選推薦展品一次看。
第一單元、埃及：法老的國度
穿越入口廊道、踏進第一單元「埃及：法老的國度」，馬上就會被潺潺流水聲環抱；「塞提二世王權坐像」靜靜坐在有如尼羅河蜿蜒曲線的牆面前，搭配波光粼粼的水波影像，彷彿遁入埃及的生命之河，見證法老統治3000年的輝煌歷史。
埃及君王統治北非超過三千年，自西元前十六世紀起自稱「per-aa」，也就是「法老」。雖然國家長期看似統一，但經濟、科技、藝術與政治都不斷變動，王權甚至一度落入外族手中，但彈性的制度讓法老體系能持續存在。法老建造大量神廟與陵墓，並以精緻珠寶與宏偉雕塑展現自己的權力與神聖地位。
重點推薦展品：
◾️可能是圖特摩斯三世的頭像，約西元前1479–1425年。將埃及版圖擴展至歷史巔峰而名留青史！塞提二世端坐於王座上，手持頂端飾有公羊頭的神龕，象徵阿蒙神；此形象代表塞提二世供奉偉大的創造神阿蒙。雕像上的聖蛇象徵守護，公牛尾則象徵王的力量，而蓮花與莎草的紋樣寓意上下埃及統一。
◾️塞提二世王權坐像，約西元前1200–1194年。少見的國王坐像！
第二單元、從神而來
透過法老與神祇的關係，呈現法老如何以「眾神」之名取得統治的正當性。特別留意色彩光影構築神聖權威，讓人感受古埃及神廟意象。
古埃及人相信世界充滿神靈，自然中的一切都是神的化身。法老自稱為擁有神祇血統的人間代表，負責連結人與神。為了讓神明滿意，法老必須興建神廟、每日祭祀；而神明則會回報埃及平安與繁榮。這種互惠關係，不但滿足了神祇需求，也讓法老的統治更加穩固。
重點推薦展品：
◾️拉美西斯二世的守護神「拉-哈拉胡提」隼雕像，約西元前1279–1213年。太陽神「拉」與天空之神「荷魯斯」的結合！代表神祇守護拉美西斯二世的聖名。
◾️「拉神之子」銘文浮雕殘片，約西元前1294–1279年。古埃及最強大的太陽神之一「拉神（Ra）」！浮雕出自塞提一世陵墓，「拉神之子」是象徵法老神聖血統的重要頭銜。
◾️紅冠聖蛇飾，約西元前664–332年。「聖蛇（Uraeus，昂首眼鏡蛇）」！常裝飾於法老的額頭上，象徵保護與威懾之力；「聖蛇」頭戴下埃及紅冠，代表守護神瓦吉特。
◾️描繪辛努塞爾特二世王位名的飾物，約西元前1880–1874年。拉神以榮耀之姿顯現！刻有辛努塞爾特二世的王位名「卡凱佩拉（Khakheperra）」，底部旭日象徵「卡」、聖甲蟲代表「凱佩」、頂端太陽圓盤為太陽神「拉」。
◾️被霍朗赫布佔用的圖坦卡門雕像，約西元前1336–1327年。揭示王權更替的歷史證據！圖坦卡門許多雕像被後來的法老霍朗赫布佔用；此雕像背面銘文已削去，但前方的短裙腰帶仍可見圖坦卡門之名。
第三單元、身為大祭司的王
展場色調轉為象徵能量的紅色迎接「身為大祭司的王」，設計上汲取古埃及神廟的「空間序列」為靈感，營造出由外而內、層層遞進的神聖氛圍。沿途將經過排列於兩側的人面獅身像、方尖碑、獅首女神雕像，繼展現古埃及崇尚的對稱美學，又能感受有如親臨神廟的宏偉感。
尤其「塞赫麥特女神雕像」背後，搭配光影牆面可見漸層色彩不斷流轉，營造日出至日落的時光變幻，在低頻聲波與樂聲迴盪中，感受法老如何透過宗教儀式與神廟建設，維繫帝國的至高威權。
壯觀的神廟遍布尼羅河沿岸，神廟被視為宇宙的縮影與通往神界的入口，而神像則是神在人間的化身，需要像真人一樣被供奉照料。法老負責執行重要祭儀，如獻供、更衣與奉食，但實際多由祭司代行。若神祇滿意時，就會庇佑國家穩定繁榮，法老的統治也能長治久安。
重點推薦展品：
◾️拉美西斯二世巨像的拳頭，約西元前1279–1213年。巨拳磅礴！重達1.5噸的拉美西斯二世巨像拳頭，原本的全身巨像立於孟非斯普塔神廟入口，觀眾可遙想其。
◾️塞赫麥特女神坐像，約西元前1390–1352年。有如親臨神廟！此次共展出6尊戰爭女神「塞赫麥特」的獅首神像，屆時展場將營造出如臨神廟的莊嚴氛圍。
◾️國王和神祇歡慶的塑像，約西元前664–332年。法老加冕慶典守護！中間是國王，左右為豺狼首的「尼肯之荷魯斯」與隼首「佩之荷魯斯」，象徵統一前上下埃及古都靈魂，在法老加冕與慶典時守護君王。
第四單元、王室
展間轉為碧綠色調，開啟「王室」篇章。綠色在古埃及象徵重生與繁榮，可近距離凝視王室成員的面容，並一窺宮殿居所的壁磚裝飾。
埃及王室規模可能非常龐大，除了王后，法老還有多位妻子，也會與外國聯姻以強化外交，並孕育大量子嗣。王子多在宗教與行政體系任職，參與政務或率軍，不過現今對多數王室成員的生平仍所知不多。
宮殿提供王室起居與保護，也是國王處理政務、接待賓客的場所。宮殿多以泥磚建成，因此遺跡稀少，但現存的彩色裝飾與壁畫仍展現昔日的華麗景象。
重點推薦展品：
◾️未來的國王霍朗赫布及妻子的雕像，約西元前1336–1323年。年輕時的法老與妻牽手！並非王室出身，曾是功勳卓越將軍的法老霍朗赫布，登基前與妻子的夫妻像。
第五單元、統治埃及
延續河流意象的展場空間，改以有稜有角的曲折動線羅列文物，隱喻政權的衝突與磨合，看見法老如何在軍事對峙與外交運籌中，將古埃及推向古代世界貿易網絡的核心樞紐。
法老會掌管龐大而複雜的行政體系，並確保宗教、經濟與政治的控制。王權體制的主要功能之一是徵收管理資源，用於興建各種大型紀念建物。法老也必須維護正義，保護國土免受內外威脅。除了王室成員，還有許多非王室的官員協助治理國家。
重點推薦展品：
◾️官員塞內弗的雕像，約西元前1479–1425年。特殊方塊雕像！地位顯赫、身披斗篷的財務大臣塞內弗雕像，斗篷寬廣的表面適合刻寫大量銘文。
◾️烏里倫普塔墓室的祭堂牆面，約西元前2494–2345年。有如走進陵墓！這座高近2.5公尺、寬逾3公尺的古王國時期高官墓室祭堂牆面，刻劃祭祀場景與豐盛供品，是了解古埃及對死後世界想像的重要依據。
第六單元、埃及與世界
埃及位於非洲與亞洲交界，是重要的貿易樞紐。保衛國家是法老的核心任務，有些君王靠軍事擴張建立帝國，也有人以禮物交換、外交和聯姻維持關係。千年以來，埃及仍多次陷入內亂或遭外族入侵，先後被努比亞、波斯、利比亞、希臘與羅馬等政權統治。
多數古埃及珠寶除了美觀，還具有特殊意義，賦予抵禦邪惡力量、召喚出具守護力的神祇或動物特質。
重點推薦展品：
◾️由護身符、珠子與墜飾組成的腰帶，約西元前1985–1795年。匯聚護身符意涵！中央的蓮花形墜飾代表再生，跪姿人形代表無限之神「赫（Heh）」，手持棕櫚枝條象徵百萬年壽命；側髮辮象徵青春、寶螺則指生育力；而魚形護身符能保護年輕女性避免受外界侵害。
◾️戒指銘文「善良的女神瑪特卡拉（哈特謝普蘇特王位名），願她永生」，約西元前1472–1458年。刻有王名框的戒指是權力象徵！可用來彌封重要文件，亦有聯結佩戴者與君主的象徵意義。
◾️阿蒙涅姆赫特四世向亞圖姆神獻祭的銘牌，約西元前1808–1799年。古埃及精湛工藝！在薄片金飾上穿孔的鏤空技法超高。畫面呈現阿蒙涅姆赫特四世向下埃及神祇亞圖姆「獻上膏油」的儀式。
第七單元、永生
全展光線最沉靜的單元「永生」。觀眾將步入猶如墓室意象的空間，穿越法老的冥界侍僕「沙布提俑」排列廊道，迎來一道自天頂灑下的白光。這項設計靈感源自太陽神在黎明前穿越冥界的夜行之旅，呈現國王在來世重生的意境；最後，觀眾也將隨著微光的引導，走出黑暗迎向光明、回到現世。
為讓法老順利前往死後世界，古埃及人以防腐儀式保存遺體，並在陵墓中放置護符經文與陪葬品。人們相信，法老死後會與冥界之神歐西里斯合而為一。他們也相信，若能隨太陽神拉展開每日循環的旅程，便能獲得永生。因此，法老期盼登上太陽神的聖船，隨祂航行天空，在日復一日的日出中迎接重生。
重點推薦展品：
◾️塞提一世的沙布提俑，約西元前1294–1279年。耀眼藍色釉陶製！沙布提俑是隨葬於墓室裡的人形雕像，作為墓主在死後世界的僕役。
◾️歐西里斯造型的阿蒙霍特普一世雕像，約西元前1525–1504年。象徵冥王得永生！將阿蒙霍特普一世塑造成冥王歐西里斯（Osiris）的形象，捲曲鬍鬚顯示其神聖身分，而歐西里斯般的造型，象徵法老將如同冥界之主般獲得永生。
◾️神廟守門人亞赫摩斯的棺柩底座，約西元前900年。神格化庇護！古埃及人在死後仍渴望獲得神格化法老的庇護。棺柩主人透過棺柩底部的法老繪像，凸顯自己與某位神格化法老的緊密聯繫，分享君王獲得永生的榮耀。
資料來源：奇美博物館、大英博物館
